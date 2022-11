Todo esto pasará

En la fachada del colegio de Sant Rafel hay un mural firmado por Kinoto. La fecha indica que es de 1977, cuando el ceramista argentino apenas hacía unos pocos años que había aterrizado en la isla. Era un recién llegado pero pronto se ganó el cariño de todo el pueblo, como lo demuestra el hecho de que la escuela contara con él para que decorase su entrada. Kinoto, Icardi, Bauzá y otros exiliados convirtieron Sant Rafel en su particular utopía, el epicentro de un universo donde todavía era realista vivir creando objetos hermosos con la manos. Cuando llegué al pueblo, hace veinte años, ya casi nada de eso quedaba, Sant Rafel se había desarrollado urbanísticamente y ya se había convertido es un lugar poco propicio para las utopías. Todo había cambiado, pero no importa. También la Ibiza de hace dos décadas, que me pareció un lugar fascinante y que decidí convertir en mi hogar, debía ser un lugar horrible para quienes habían vivido la de los años setenta y ochenta, de la misma manera que yo arrugo la nariz ante la actual. La nostalgia siempre es tramposa. Da igual, mi Ibiza desaparecerá, y también la actual y la futura, y la vuestra y la de todos, y la isla solo vivirá en nuestro recuerdo antes de desaparecer como lágrimas bajo la lluvia.