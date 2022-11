El verde de los pinos

El otoño en nuestra querida isla no comienza como en casi todos los demás sitios, especialmente si el tiempo atmosférico es del todo veraniego. Septiembre y gran parte de octubre todavía son momentos de frenesí y alboroto donde a casi nadie le importa la estación del año en la que vive. Ahora bien, los días se acortan de manera gradual e inexorable, reduciendo las horas de luz para que bajemos nuestras revoluciones vitales. ¡La naturaleza es sabia! Y si estas medidas fueran insuficientes, llega el cambio de hora a finales del décimo mes para que si alguien no se ha dado por aludido, se dé.

Por si todo esto no fuera bastante, ya hay quien se encarga en redes sociales, mensajes privados o viñetas de humor, de recordarnos que hay que cambiar los carteles de tráfico, y donde pone Ibiza poner Eivissa. Es decir, dejar de ser la isla cosmopolita, lujosa, frívola, torre de Babel y destino turístico mundialmente conocido, para recuperar la identidad de la pequeña isla blanca del Mediterráneo donde las cosas sucedían al ritmo pausado de sus cortas distancias. Me gusta la metáfora. ¡Lo admito! Todo esto me parece bucólico, atractivo e incluso romántico, pero las dudas que impone la realidad me asaltan. El verano en Ibiza, más que la temporada turística, lo invade y arrasa todo. Tiene la isla colonizada y dominada las otras tres estaciones del año; cada rincón público o privado, grande o pequeño, rural o urbano. Estamos a merced de sus deseos y necesidades. Toda resistencia es en vano. Todo negocio que quiera seguir con su idiosincrasia lo tiene crudo. Cada vez van quedando menos lugares tradicionales y auténticos a donde ir. Y en un mundo y una economía capitalista, con una sociedad donde los individuos somos siervos del dinero, ¿quién es capaz de cortar las cadenas? Poderoso caballero fue y es don Dinero.

La edad ha ido haciendo que le vea más el atractivo a esta isla montañosa en medio del mar en invierno que en verano. Sin duda, las inclemencias meteorológicas son menos rigurosas. Y el campo está más bonito. Tampoco ya mi vida gira en torno a la fiesta y la playa, encontrando muchas cosas que hacer cuando la presión poblacional no es asfixiante. No niego que las horas de luz natural condicionan toda actividad humana, pero eso es un delecto del Universo que inclina la rotación del planeta demasiado. Nada que hacer. Hay que adaptarse. Al igual que la insularidad. Nada que hacer. También hay que adaptarse. Hemos llegado a creer, y a admitir, que aquí no hay nada que atraiga al forastero aparte del sol y las discotecas. A lo mejor habría que hacer de la necesidad virtud, y de la calma y la tranquilidad el estandarte para vender un poquito la Eivissa del invierno y no vender tanto la Ibiza del verano.

Estamos cerca de que nos pase lo que a aquel que era tan pobre que solo tenía dinero, porque hemos de reconocer que cada vez nos queda menos de esta tierra a todos los que la vivimos y amamos. También proclamo que si nada podemos hacer ante esta situación que todo estamento social y político acepta como inamovible e irreversible, disfrutemos de los placeres que nos quedan, teniendo en cuenta que el verde de los pinos va cambiando de manera sustancial a lo largo del año. ¡Fijémonos!