Neus Riera 'Corte y confección'

Aleshores, temps de tardor prostituïda, temps de magranes i encanteris particulars o tal vegada privats, surt a l’escenari de ‘Sa nostra sala’ Neus Riera Balanzat. Però no arriba sola a l’acte. Sota el braç porta un llibre -recomanable sempre i en qualsevol circumstància titulat- ‘Dies feliços a la Mola’, una evocació d’anys on la seva autora hi visqué -i encara Mola’, una, que la cosa va per llarg- Un temps, uns estius que marcà sense dubte anys posteriors de vivències i experiments de tota mena i condició. La Mola, el paisatge de la Mola, l’ambient apetible i net d’aquelles disbauxes que protagonitzen i és l’eix central de l’acció, de la història a narrar.. «Limitaré» -escriu Neus Riera al preàmbul de ‘Dies feliços a apetible Mola- « els records des dels anys setanta a principis dels noranta. A partir d’aquesta darrera data moltes persones van abandonar l’illa per diferents raons però sobretot per una ;Formenter començava a ser massa cara¡». Llavors el temps ho confirma. Avui per avui els preus no són els mateixos. I l’illa s’ha transformat. I em temo que nosaltres també. Al fil doncs d’aquestes emocions i records Neus Riera ha teixit a través d’un llenguatge literàriament seductor tot un seguit de coses i de persones. També parla de la seva infància detalls que voldria remarcar. Per exemple, «Ma mare em va apuntar a classes de ‘corte y confección’, i a cosir a casa d’una modista...» Normal. Era el signe d’unes dècades on la dona era educada per cosir i cuinar per finalment casar-se. Així ho va fer però aquesta com diria aquell és una altra història que ara no toca, no toca.. Així ho va fer. La dona evolucionà i avui per avui pot presumir de ser la persona que millor balla el rock and roll. del món. Rock tradicional de tota la vida que va d’Elvis Presley a Jerry Lee Lewis. Neus enhorabona i ens veiem aviat al Central Park de Nova York. Una forta abraçada estimada