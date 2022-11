llama la atención

Que el Govern no incluya el Palacio de Congresos entre los proyectos que van a financiarse con la ecotasa. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, pide que antes de finales de año el Govern decida si se pagará con fondos de los Next Generation, como confía la presidenta Armengol. La alcaldesa pide que se le dé al Palacio de Congresos de Ibiza la misma importancia que al de Palma, que pese a gestarse después que el de Santa Eulària, lleva en marcha desde hace años.

Los buenos datos del paro en octubre en las Pitiuses, con solo 3.290 desempleados, récord histórico de ese mes. El paro se ha desplomado un 48% en Ibiza y un 58,5% en Formentera en relación al mismo mes del año anterior. También son mejores las cifras que en 2019, antes de que estallara la crisis sanitaria por el covid. Los contratos indefinidos en Ibiza y Formentera son el 76% del total de los firmados en las Pitiusas. Hace un año, este tipo de contrataciones indefinidas suponían apenas el 20% del total.

