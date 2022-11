llama la atención

Que Turespaña quite importancia al hallazgo de los restos de la primera muralla de Dalt Vila por la que los técnicos han dado una negativa a la instalación de la sala de máquinas del spa del futuro Parador. Que Turespaña quiera seguir adelante para no paralizar un proyecto que se inició nada menos que hace 13 años y que ha sufrido constantes retrasos obviando los informes de los expertos no solo es sorprendente, sino también irresponsable. Y culpar al Consell de hacer caso al informe de la Ciothupa para retrasar el establecimiento de lujo, como han hecho algunos dirigentes del PSOE de Ibiza, es aún más difícil de entender.

Los cambios en el medio ambiente que está provocando la «anomalía térmica» que sufre Ibiza, con temperaturas que siguen siendo muy elevadas para esta época del año. Entre los efectos indeseados está también la proliferación de moscas. La humedad y el calor favorecen que los insectos tengan muchas más generaciones de lo que es habitual.