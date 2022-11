Desde hace más de dos mil años, sin interrupción, púnicos, romanos, árabes y catalanes, han explotado en nuestras islas las salinas que están entre las más antiguas del Mediterráneo. Tendríamos que imaginar aquellos primeros salobrales como un gran llano litoral de aguas someras y humedales, en los que la evaporación dejaría a la vista el precioso oro blanco. Es lo que ocurre en los llamados cocons, oquedades que el oleaje colma de agua marina y donde los payeses recogían para su consumo unos puñados de sal, la que dejaba el agua evaporada. Es lo que a gran escala sucedería en aquellas primigenias marismas del sur de Ibiza y el norte de Formentera. El agua estancada dejaría al evaporarse grandes capas salinas, hecho que brindaría a nuestros ancestros la idea de potenciar el prodigio mediante sencillos canales que permitirían, aunque de forma rudimentaria, dar entrada controlada al agua marina y retenerla para que el sol hiciera su trabajo. Al hombre le bastaba esperar. Lo mismo que hacemos hoy.

La industria de la sal es de las pocas que no ha cambiado en miles de años porque su obtención, estrictamente natural, sólo puede ser la que es. Han cambiado los medios de trabajo, pero el mismo sol de los púnicos el que deseca las aguas y nos regala la sal. Esta continuidad de nuestras salinas explica que Ibiza y Formentera fueran conocidas en el mundo antiguo como las Islas de la Sal. Era su alias, su segundo nombre en el Mediterráneo occidental. En buena medida, la dilatada historia de nuestro archipiélago podría explicarse desde una perspectiva estrictamente ‘salinera’, lo que supuso a lo largo de los siglos el comercio de la sal. Que el Consistorio de Sant Josep trate de crear un museo de la sal es una buena noticia. Lo importante ahora es no quedarse a medias con un espacio insuficiente que minimice la importancia de lo que queremos mostrar. Convendría analizar, a ser posible con la colaboración de la Salinera, qué espacios pueden estar disponibles en la Canal para el referido museo. Es importante conseguir el espacio que el museo merece. El hecho de que nuestras salinas sigan activas después de dos mil años no es un atractivo menor y entiendo que la instalación también benefeciaría de manera significativa a la empresa salinera.