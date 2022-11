De cacas perrunas y otros versos sueltos

Santa Eulària ha puesto en busca y captura las cacas furtivas de los perros. Su crimen: sembrar por las aceras el terror entre los zapatos, sus presas favoritas -y cuanto más lustrosos mejor-, cuyas suelas caen víctimas una y otra vez de sus emboscadas.

Parece mentira, pero todavía restan infinidad de personas sin asumir que lo que su animal deposita de buena o mala gana a diario en la vía pública, debiera quedar también bajo su tutela. Al menos el tiempo justo de ser transportado en bolsita de plástico al contenedor más cercano.

El caso es que el ayuntamiento de esta población localizará por el ADN a los perros cuyas deposiciones en la calle no se recojan como toca. Y como es obligatorio ya cumplimentar el censo municipal de ADN canino, al propietario infractor correspondiente se le sancionará sí o sí al poder identificársele enseguida. Infalible, muy de Scotland Yard.

De este modo, Santa Eulària engrosará el número de municipios españoles cuyas ordenanzas combaten semejante lacra usando una técnica científica tan de admirar.

Tener de mascota un perro te compromete a practicar diariamente un esforzado quehacer escatológico del todo imperativo: la metódica recolecta de los excrementos diarios del animalito, siempre tan puntual en tales menesteres. Hacemos de paje suyo, además de fedatario de su cotidiano alivio de una de las funciones vegetativas básicas.

Con los gatos, la cosa es llevadera porque te los ponen en bandeja −literal−, aunque no sea precisamente de plata sino de plástico baratero de bazar chino. Con ellos pasa como con las parejas bien avenidas, que las cosas feas y vergonzosas se quedan todas en casa, en los anales de las paredes.

Tratándose de perros, la faena arrecia. Hay que pasearlos a menudo atentos siempre a las novedades de su ‘retaguardia’. Algunas gentes de latitud cultural musulmana se burlan, y hasta nos desprecian, al observarnos genuflexos por las aceras frente al animal-ídolo, prestos a retirarle la caquita de turno con mano de infiel servil. Si ya para su religión tener un perro como animal de compañía, bestia impura para el islam, está prohibido, no veas si encima vas por ahí como un zombi persiguiendo sus excrementos. Humillante del todo, algo que horroriza al mismísimo Alá. Allá ellos.

Para mí, dicha tarea es puro ejercicio gimnástico de humildad que ayuda a rebajar la secular arrogancia del ser humano respecto al conjunto de animales. Un ser humano siempre a cuestas con ese insoportable complejo de rey supremo de la creación, exhibiendo sin parar su cacareada alma cual noble que muestra su título en tierra de plebeyos para justificar sus privilegios, cuando esto de la vida en la tierra no es otra cosa que una república asimétrica de criaturas iguales.

Lo que olvidan los que nos critican, es que las mascotas, benditas sean, alivian sobremanera la eterna soledad de nuestra especie, por lo que bien vale la pena recogerles la caquita y lo que haga falta. Nuestro cuerpo está capacitado para agacharse tanto o más que el de un mono, ¿que acaso no fuimos cazadores-recolectores al principio de los tiempos?

Para mí, inclinarse ante un perro para ponerle a retiro su caca no solo no es humillante, sino todo un honor que hace posible que cánidos y humanos podamos vivir juntos en las ciudades. Los hijos predilectos de dios, se supone que nosotros según muchas religiones (si la ciencia persevera, en un futuro cercano pasaremos a ser sus socios preferentes y no sus hijos, ya era hora), bien podemos prodigarnos en cuidar de nuestros animales sin temor a hacer el ridículo. Al menos reparamos así en algo como desagravio los estragos que le causamos a la fauna entera que habita este planeta.