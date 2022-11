Sí, vergonzoso, pero lo otro

«Vergonya» «Ni humanitat ni respecte democràtic», clamó la pasada semana en Twitter la edil socialista Elena López como respuesta a otro trino del PSOE ibicenco, que se quejaba de que PP y Cs hubieran aprovechado la ausencia de esa concejala y de Dessiré Ruiz Mostazo por baja laboral para aprobar un par de mociones populares. Es cierto que la conducta del PP fue fea (y seguro que, tras meditarlo, no repetirá esa jugada). Es la primera vez en 30 años que veo a un partido saltarse esa cortesía (no escrita) institucional. Pero también es cierto que esas mociones son de chichinabo, pues se insta a otra institución superior (Estado, Govern) a hacer algo que, seamos realistas, nunca hará. Ni siquiera las mociones de ámbito municipal de la oposición que prosperan suelen ser ejecutadas, pues el propio Ayuntamiento acostumbra a ignorarlas. Lo realmente lamentable es que Elena López no se sienta más escandalizada por que los comerciantes de Isidor Macabich denunciaran en el pleno que la edil de Comercio, Dessiré Ruiz Mostazo, los había «denigrado» y que no estaba a la altura de su cometido. El propio alcalde reconoció en esa sesión que se habían cometido errores y que él mismo negociaría con los empresarios si «fallaba» algún edil. Lo vergonzoso es que a estas alturas nadie haya dimitido. Lo inhumano es que se trate así a esos comerciantes.