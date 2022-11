La generación del 98

No se confundan, no vamos a relatar aquí las excelencias, ni siquiera desgranar la nómina de aquella generación literaria surgida de los desastres coloniales. Pero sí me traslada a un grupo de chicas, del 98, coincidentes en el año de nacimiento y seguramente clasificadas de ‘generación’ por su coexistencia en las aulas de Formentera. Amistad que se ha mantenido más allá del periodo académico y les permite desde la confianza contrastar opiniones sobre la vida. Incluso convertirse en tertulianas alrededor de un buen vino para desgranar experiencias y especialmente contrastes con el mundo que nos ha tocado vivir (aquí me incluyo). Porque para entender de generaciones hay que escuchar y no opinar desde la presunción o los dimes, diretes y otras sandeces que corren por las redes sociales a modo de influencias de las o los influencers (profesión surgida de Instagram, para algunos que no tienen profesión reconocida. Perdonen).

24 años, universitarias (en su mayoría) trabajadoras de temporada (común denominador en la isla) no siempre en aquello para lo que están preparadas. Ilusionadas a la vez que realistas, solteras (aunque algunas viven en pareja), casi independientes en lo económico (para eso trabajan), viajeras (como inversión de vida). Todo un compendio que corrobora que esta generación ha alcanzado la igualdad en el trato personal, laboral e intelectual con el otro género. Capaces de exteriorizar criterios sin miedo a postulados trasnochados… alejadas, por lo que cuentan, de prejuicios sociales. Aunque en el fondo respetan ciertas normas no escritas en las relaciones familiares. Oírlas expresarse sobre la lucha generacional, tan traída y llevada desde tiempos inmemoriales (aunque estén entrados en años, les suena de algo) resulta esperanzador para quienes tuvimos aquel ‘porque lo digo yo’ como lazo de unión entre padres e hijos. Esperanzador porque entienden el respeto horizontal y no piramidal como norma de comportamiento en una sociedad que avanza hacia mayores cuotas de igualdad, en todos los sentidos. Una hora con ellas, con decibelios que invitan al diálogo, pasando y no de puntillas por temas que en ningún caso son intrascendentes, aunque formen parte de la cotidianidad, es un máster acelerado para quienes nos quedamos en el siglo pasado. A veces, en conversaciones de mayores nos resulta fácil justificar algo tan injusto como ‘esta juventud está perdida’. Cuando en realidad estamos años luz de su preparación para lo que hay o se nos viene.