Octubre y el verano interminable

Muchas de las conversaciones de los pitiusos en este mes de octubre que hoy termina han versado precisamente sobre el mes de octubre. Jamás se había vivido un octubre tan intenso en Ibiza y Formentera. En todos los sentidos. Comenzando por el calor, con temperaturas que muchos días han superado los 30 grados y muchas noches los 20, lo que nos ha hecho pensar que esto no se iba a terminar nunca y nos ha puesto las orejas más tiesas aún con el cambio climático. Y después porque la temporada ha continuado casi de forma lineal. Hacia abajo, pero sin el precipicio que se producía en los últimos años, en los que, sobre todo Ibiza, parecía que echaba el cierre cuando las discotecas se despedían con sus ‘closings’. No recuerdo un mes de octubre con más turistas en las calles y en las playas y con más coches en las carreteras. Muchos amigos me cuentan que nunca habían trabajado tanto en un final de temporada como en el que acabamos de vivir. Octubre ha sido el quinto y último mes de un larguísimo verano que comenzó allá por el mes de junio y que nos ha dejado exhaustos, saturados, colapsados... Mañana empieza noviembre y parece que ya sí, que llega el fresco y que se van los turistas y que podremos volver a la vida serena del otoño ¿o no?