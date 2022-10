Actuación del Cor Ciutat d’Ibiza en Baza

Bajo la dirección de Miguel San Miguel, el Cor Ciutat d’Ibiza participó el pasado sábado en un encuentro coral en el Teatro Dengra de Baza junto al Coro Juan Hernández de la ciudad granadina. La formación ibicenca interpretó música por la paz con los temas ‘The Lord bless you and keep you’, de John Rutter; ‘Deep Peace’, de Bill Douglas; ‘Hymne des fraternisés’, de Philippe Rombi, y ‘Praise the Lord’, de Karl Jenkins, y fragmentos de dos grandes musicales.