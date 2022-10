Sargantanes, ara el llibre

En primera instància fou, recordi el bon lector, Ebusus, cap i casal de les nostres dretes més sensibles i nobles, la mostra, l’exposició que fou magnífica. Una exposició on la sargantana era la protagonista principal d’una història fotografiada per l’amic Sebastián Candela. Mostra que tingué diversos correguts per l’illa d’Ibiza. Ara i editat per l’ Institut d’Estudis Eivissencs, les fotografies aquelles s’han transformat en un llibre de bellíssima execució. La interpretació literària, fins i tot històrica, de Maria Antònia Cirer, un text que ens precisa i ens instal·la dins l’escenari on la sargantana es mou i es belluga a plaer entre una situació agònica per la seva supervivència, que l’animalet en qüestió, tal vegada l’animal més simpàtic de tota la història, es troba en difícil situació. I així ho posa de manifest el títol del llibre, ‘Sargantanes, el temps s’acaba’ . Sí, s’acaba i el remei, evitar la total extinció d’aquests animalons, sembla difícil. La situació provocada per la no intervenció de l’ home al moment és difícil. «Tampoc volem» -es diu al pròleg del llibre- «que passi desapercebuda la necessitat que tenen els ecosistemes pitiüsos dels serveis ecològics que realitzen les sargantanes, per això neix aquest llibre, per fer valdre allò que és com l’aire, imprescindible. però llur importància sols es detectable quan ens falta». «És una obra fruit d’una col·laboració fotògraf-herpetòloga, reflex d’una amistat al Parc Natural de ses Salines mentre miràvem i fotografiàvem sargantanes...».