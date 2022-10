Sobre pagar impostos

Fa quinze dies, parlant de possibles solucions a la inflació, deia que era una broma pensar que a Espanya, i a altres països europeus, baixar els impostos forma part del conjunt de receptes per lluitar contra la situació d’inflació i risc de recessió. Bé, per veure que no era un comentari exagerat podem mirar a Anglaterra. Liz Truss ha durat 45 dies. Va ser l’última primera ministra que va rebre la reina Isabel pocs dies abans de morir, però ja no hi serà per a la coronació del rei Carles. Truss va arribar al govern i en pocs dies va estar a punt d’esfondrar l’economia britànica i la lliura. El programa de Truss era repetir les baixades d’impostos de Ronald Reagan i Margaret Thatcher a finals dels anys 70 i primers anys 80. Truss volia emular Thatcher –diuen que fins i tot la imita en el vestir o en les maneres- sense adonar-se’n que les coses no van així.

No conec ningú a qui li agradi pagar impostos. De fet a la gent no li agrada pagar res. A la gent el que li agrada són els regals, els convits i que paguin els altres. Els impostos són, per definició, una transacció no voluntària, sense una contrapartida directa. És una transacció no voluntària perquè hi ha l’obligació de pagar impostos i la contrapartida no és directa, com quan compres un quilo de gerret i a canvi d’uns euros la peixatera et dona un quilo de gerret. En les transaccions particulars entre clients i venedors el contracte és privat i el pagament té una contrapartida directa. Els impostos, en canvi, funcionen per un contracte social i la contrapartida és indirecta i són tots els béns i serveis que proporcionen les administracions.

L’argument central, sobre si els impostos han de ser alts o baixos depèn de la concepció socioeconòmica que tingui cadascú sobre el paper de l’estat en l’economia i la societat. I això és filosòfic, ideològic. Els conservadors i liberals creuen que els impostos han de ser baixos, perquè creuen en un estat petit i no creuen que el govern hagi de proveir molts serveis públics, ni hagi de redistribuir la renda, sinó deixar aquesta feina al mercat i que els individus s’espavilin. Els progressistes creuen que els impostos han de ser més alts perquè creuen que l’estat ha de subministrar serveis públics essencials, com sanitat, educació i serveis socials i perquè creuen que la distribució de la renda s’ha de corregir amb impostos progressius, per redistribuir renda i amb una despesa pública redistributiva. El debat sobre el nivell dels impostos és per tant un debat filosòfic, ideològic, en el que cada posició té els seus arguments i la seva legitimitat. Al final del dia són els ciutadans en les eleccions democràtiques les que escullen. Per posar exemples, als Estats Units tant la pressió fiscal com la despesa en serveis públics són baixos com a fracció del PIB si ho comparam amb Dinamarca. La pressió fiscal americana és entorn del 25% del PIB, mentre que la danesa s’acosta al 50%. I òbviament, els serveis públics als Estats Units i a Dinamarca són molt diferents.

Pujar o baixar impostos és sobretot un tema ideològic. Però compte, perquè el debat sobre baixar o pujar la pressió fiscal no és un debat lliure, com discutir si s’ha de posar més o menys pebre a la sobrassada. En el debat sobre els impostos hi ha una part d’ideologia, però la resta és aritmètica, aritmètica pura i dura. Els impostos són la meitat de la història, perquè l’altra meitat és la despesa pública que es finança amb els impostos. Això implica que a l’hora de pujar o baixar impostos els governs han de dir detalladament què retallaran a canvi dels impostos reduïts o han de dir com finançaran els nous programes de despesa.

A més del debat de fons, hi ha diverses qualificacions a fer. Primer, a nivell europeu la pressió fiscal espanyola està a la banda baixa. La major part d’europeus paguen més impostos que els espanyols, de manera que és una mica complicat d’explicar que es demanen ajuts europeus a la vegada que es baixen els impostos. Segon, Espanya és un desgavell des del punt de vista fiscal, perquè el sistema de finançament autonòmic no funciona i està caducat des de 2014. I no funciona, bàsicament perquè no hi ha una relació clara entre el que els ciutadans d’una comunitat paguen i el que reben a canvi. En una situació així el debat sobre baixar impostos és una cursa a la baixa, i l’últim que tanqui la llum.

Els impostos són relativament més baixos a Madrid, que “menja apart” perquè té la concentració de poder de l’estat i de les grans empreses, de manera que molts alts funcionaris i alts executius viuen de facto, no només al marge dels serveis públics, sinó en contra dels serveis públics, que veuen com a cosa de pobres.

Entre els que han baixat recentment els impostos crida l’atenció Andalusia, una regió receptora neta de recursos –molts recursos provinents de les Illes i de Catalunya per exemple. Per tant, és legítim demanar-se qui pagarà la baixa d’impostos que va prometre fa uns dies el senyor Moreno Bonilla.

@joanribastur