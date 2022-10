Después de años leyendo cómo la gente se va de Ibiza por el tema de la vivienda, esta vez soy yo la que ha hecho las maletas. Mi padre se ha cruzado la península para hacerme más llevadero el viaje; así la mudanza pesa menos, aunque carguemos más de cinco años de historias en el coche. A todos aquellos que os amparáis diciendo que «esto es lo que hay», «id a otro sitio si queréis casas más baratas», «estás en Ibiza y cuesta lo que cuesta», os deseo que nunca os tengáis que ir de un sitio sin querer marcharos. Y, sobre todo, deseo que nunca os tengáis que ver en la situación de cambiar de compañero de piso cada determinado tiempo, de adoptar normas absurdas, de pagar más de un tercio de tu sueldo por un zulo que se cae a trozos y por el que no te incluyen en el contrato y, principalmente, os deseo que nunca normalicéis estas situaciones. He sido la primera en hacerlo bajo el pretexto de que me compensaba todo lo demás: mis amigos, el trabajo, el lugar idílico, la gente de aquí… Y, sin embargo, me he descuidado hasta tal punto que ahora me voy débil y pequeñita a recomponerme a casa. Otro reto, por cierto, porque a ver cómo nos entendemos después de 18 años viviendo fuera. Fins aviat, Eivissa. Gracias por el aprendizaje. Gracias por ser siempre casa.