Flores en invierno y turistas en abril

Las futuras generaciones probablemente se pregunten en qué diantres estábamos pensando. Cuando analicen lo que teníamos y dejamos perder; cuando con un pensamiento crítico desgranen uno a uno los problemas que para nosotros no eran urgentes porque no fuimos capaces de ver sus consecuencias a medio y largo plazo. O cuando se pregunten por qué quienes podían resolverlos se pusieron de perfil por pereza o pura y vergonzante avaricia. El principal problema al que nos enfrentamos afecta al clima. Tenemos primavera en octubre y los almendros floreciendo como locos. Y probablemente suframos veranos con temperaturas descontroladas y que empezarán en marzo o abril. Puede sonar catastrofista pero así lo anuncian los expertos. Y la ciencia, hasta ahora, es a lo único que me agarro en este mundo de redes sociales repletas de cretinos y listillos. A esto se añade (para captar la atención de quienes mandan hay que hablar de euros, así de simples son), que los turistas dejarán de venir porque faltarán trabajadores, algo impensable hace nada pero que ya ha sucedido este verano. Y ya saben por qué: no hay vivienda y los sueldos que se pagan son ridículamente bajos; no dan para vivir, así de sencillo. No habrá conductores, camareros, cocineros, limpiadores, funcionarios, técnicos de todo tipo, periodistas... Es una sangría muy triste que afecta a gente buena y también cualificada a la que echaremos mucho de menos.