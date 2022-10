La emoción de la música ilustrada

Aunque en las sucesivas mudanzas he ido perdiendo los carteles de conciertos que arrancaba de las paredes siendo un chaval, intentando que salieran enteros, aún conservo uno como un tesoro. Es uno de una gira española de los Hoodoo Gurus que nunca llegó a estar pegado, porque se lo pedí, se lo supliqué, al tío que los iba plasmando con cola en los muros del barrio madrileño de Malasaña. Un cartel musical es mucho más que un anuncio, o es la sublimación de la publicidad, porque su misión es expresar la emoción, el sentimiento, la alegría que nos proporciona la música con un lenguaje distinto. La imagen, que puede no tener nada que ver con la banda o con la fiesta, debe transmitirnos una idea sobre lo que vamos a escuchar o mantener el misterio. Hace unos días han inaugurado en Sa Nostra Sala de Ibiza una exposición dos de los más grandes ilustradores de música de Ibiza, Marcos Torres y Ricard Bofill, que se llama así, ‘La música ilustrada’. Había visto casi todos esos carteles, flyers o carpetas de discos en algún momento, pero contemplarlos así, todos juntos, me proporcionó una sensación nueva, la profundidad de toda la música que estaba detrás... y el peso del trabajo de tantos años. Un trabajazo.