Los gatos del restaurante chino

Si las cosas funcionaran como debieran, la Administración no debería ser hostil, sino nuestra aliada. No debería ser una nebulosa, un ente con el que es imposible comunicarse, sino alguien que escucha y atiende. Demasiadas veces, muchísimas veces, la Administración es ciega, sorda y muda. Y disculpen, pero es que no me quito de la cabeza la imagen de Pablo Valenzuela y Lola Penín abrazados, en la gala de entrega de los premios de este Diario, felices pese haber sufrido durante tres años el menosprecio constante de la conselleria de Educación. La misma que retira de las aulas intérpretes en lenguaje de signos para niños sordos o auxiliares educativos a niños con autismo. Los diputados ibicencos que estaban presentes en el acto, ¿se sintieron aludidos? ¿se incomodaron, ni que sea brevemente? ¿pensaron en ello antes de apagar la luz de la mesilla de noche? En este Diario hemos publicado que Ibiza merece un diputado más en el Parlament balear, pero ¿para qué queremos más diputados si no luchan por su gente? Preferiría tener un diputado menos, pero que los que fueran al Parlament lo hicieran comprometidos, en vez de comportarse como los gatos de los restaurantes chinos, que se limitan a levantar la mano cuando toca.