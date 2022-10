Ales Pitiusas, el Diario de Ibiza du a terme una tasca d’informar des de la proximitat, de qui coneix la seva terra i la seva gent, dia a dia i sense defallir, per apropar des de fa més d’un segle la realitat de l’illa i de la resta del món als ciutadans. Des del rigor, la veracitat i la coherència, adaptant-se als nous temps, sense perdre’n l’essència, allò que fa d’aquestes pàgines el diari de referència en aquestes illes.

El lliurament dels seus premis és, a més, una celebració per distingir la tasca de persones i entitats que treballen i han treballat de valent, cadascuna des del seu àmbit, per fer d’aquestes illes un lloc millor per viure-hi.

Enguany, a més, es tracta d’una edició especial d’aquests premis, una vegada superada l’emergència sanitària provocada per la pandèmia de la covid-19. Han estat anys molt durs, que no oblidarem, i en els quals també hem après lliçons per al futur. Treballant junts, des del diàleg i el consens, posant l’interès públic per damunt de tot, som capaços de superar qualsevol adversitat.

És així, amb una estratègia compartida entre les administracions i els agents socials per fer front als moments més complicats, com les Pitiusas i el conjunt de les Illes Balears han superat la pandèmia salvant més vides que cap altre territori, i és així com ara aquestes illes lideren la creació d’ocupació i el creixement econòmic a tot Espanya des de fa mesos.

Des d’aquestes certeses i fortaleses, afrontarem uns mesos que tornaran a ser complicats. La invasió russa d’Ucraïna i l’espiral inflacionista que se n’ha derivat ja repercuteixen en el dia a dia de les nostres empreses, treballadors i famílies, i posen en perill l’esforç fet per tots per sortir millor que ningú de la crisi provocada per la pandèmia.

El Govern de les Illes Balears va reaccionar immediatament, ja el mes d’abril passat, amb l’aprovació d’un primer pla de mesures de xoc per ajudar les persones i els sectors i més afectats. I els ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes poden estar segurs que el Govern ho continuarà fent en els propers mesos, com va fer durant la pandèmia, posant tots els recursos a disposició de qui més ho necessiti.

De la mateixa manera que farem costat a entitats com l’Associació Pitiüsa per la Inclusió Educativa i Social (Apies), una entitat que treballa de manera incansable per aconseguir que infants i joves amb diversitat funcional tenguin l’oportunitat de formar-se en el sistema públic educatiu, amb els recursos necessaris que els permetin una autonomia i una independència, mitjançant la inserció laboral, tan necessària per a ells. El centenar de famílies associades a APIES assessoren aquests infants, aquests joves, per aconseguir una inclusió social i educativa real.

Ells són distingits enguany amb el premi a l’Acció Social i el Govern de les Illes Balears segueix de prop les seves passes, perquè té la inclusió i la protecció dels més vulnerables com un dels seus fonaments.

Un altre exemple de compromís amb aquestes illes és un nom propi, el de Fanny Tur, la qual ha estat al capdavant de l’Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera durant trenta-cinc anys. Més de tres dècades de recuperació, conservació i divulgació de la història documental de les Pitiusas, a les quals ha dedicat el seu esforç i seus els amplis coneixements, de manera que s’ha convertit en guardiana de la memòria.

La recuperació i la conservació de la nostra història és tan important com la cura del nostre entorn natural, tresors d’aquesta comunitat. En un moment en el qual ja comprovam els efectes del canvi climàtic, un guardó especial del Diario de Ibiza, el de la Iniciativa Empresarial, al Botànic Biotecnològic, per tirar endavant aquesta iniciativa capdavantera a les Pitiusas, on no hi havia fins ara un espai com aquest. Es tracta d’un espai on es du a terme una important feina de divulgació mediambiental, sensibilització i conscienciació ciutadana sobre la riquesa dels ecosistemes i les espècies d’Ibiza i Formentera, la seva fragilitat i la necessitat de conservar-los.

En definitiva, un reconeixement a la trajectòria de persones, entitats i associacions que fan feina, sense defallir, per fer d’Ibiza i Formentera unes illes millors. Cadascuna des del seu àmbit, des de la seva especialitat i amb passió. Perquè estic segura que sense tot això no haurien arribat fins allà on són ara i que continuaran endavant amb més força i coratge.

Des d’aquest escrit, la meva enhorabona més sincera a tots, pel seu esforç, dedicació i tenacitat, per no tirar mai la tovallola, tot i les dificultats. Força i endavant!