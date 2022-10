Es Diari tiene vocación de ser la casa de todos: es un diario independiente y plural que estimula el debate y el intercambio de ideas, defiende la libertad de expresión y de información, el periodismo riguroso y cumple con su función de servicio público, pilares de una sociedad democrática.

Creíamos, con una ingenuidad que hoy parece naif, que el fin de la pandemia nos devolvería a nuestro antiguo mundo de certezas, pero nos hemos topado con un mundo en abrupta transformación marcado por la invasión de Ucrania, una guerra en el corazón de Europa que ha dinamitado el equilibrio que considerábamos inmutable, al menos en nuestro continente, y cuyo alcance y consecuencias no nos atrevemos ni a imaginar. Una crisis energética que amenaza gravemente nuestra economía, nuestra forma de vida. Una crisis cuyos efectos ya notamos en una inflación disparada y en el empobrecimiento y la exclusión de parte de la población.

Ibiza y Formentera cierran una temporada magnífica que ha permitido recuperar la actividad prepandemia, pero estos buenos resultados y las buenas cifras de empleo, que han batido récords, no nos pueden hacer olvidar que no todo es prosperidad en estas islas prósperas, que no podemos dejar atrás a quienes quedan al margen. No debemos.

Son tiempos muy complicados. Por eso, necesitamos más que nunca referentes que encarnen los valores de la solidaridad, la empatía, la generosidad, la lucha por un sueño, el esfuerzo. Que nos den esperanza y nos alumbren. Necesitamos a esas personas que tienen tanta pasión por lo que hacen que la contagian. Hay personas que nos hacen mejores. Personas que trabajan duramente para conseguir un objetivo, por muchos obstáculos que se presenten, capeando las adversidades, sin resignarse a abandonar. Su labor y su esfuerzo impulsan el progreso de la sociedad. Son una inspiración para los demás, un ejemplo: nos indican el camino.

Cuando Fanny Tur llegó al archivo del Ayuntamiento de Ibiza en 1987, el desastre era tal que una amiga suya que trabajaba en la Junta de Andalucía le dijo que era imposible arreglar aquello. Cajas y documentos desordenados por el suelo, llenos de chinches y mordidos por ratas. 35 años después, los ibicencos y formenterenses debemos agradecerle que tenemos un archivo modélico, que reúne y guarda una colección fundamental de documentos e imágenes que nos permiten conocer con detalle nuestra historia, tanto la grande como la pequeña, la de las personas anónimas; esa que tanto le gusta recuperar y divulgar con sus excepcionales artículos de investigación, que publica desde hace años en este diario. El Arxiu Històric d’Ibiza i Formentera conserva documentos que son mucho más antiguos que las murallas, la catedral, las iglesias; es un archivo de referencia. Debemos agradecer a la directora del Arxiu que no hiciera caso a su amiga, que hiciera caso a su madre, que cuando su hija le decía «jo no serveisc per això, jo no serveisc per això... No puc!», ella respondía: «Aguanta, que acabas de llegar». Fanny Tur nos conecta con nuestro pasado y nos contagia su pasión por la historia, por la nuestra.

Diario de Ibiza premia también la iniciativa de un empresario que tenía un sueño desde hace más de veinte años: abrir en su isla un jardín botánico como los que había visto en Lanzarote de su admirado César Manrique. La perseverancia es también una característica de Eduardo Mayol, que en agosto de 2020 abrió al fin el Ibiza Botánico Biotecnológico. Justo en plena pandemia, cuando acabábamos de pasar un confinamiento muy duro, con la economía prácticamente paralizada, en una situación marcada por el miedo y la incertidumbre más absoluta, Mayol decidió seguir adelante con su proyecto. No había nada similar en Ibiza y Formentera, y qué necesario era. Un lugar dedicado a divulgar la importancia medioambiental de las Pitiusas, sus especies endémicas, sus ecosistemas. Un espacio donde se enseña a amar y cuidar la naturaleza de estas islas pequeñas y frágiles que son tesoros y que tenemos la obligación de cuidar y conservar.

Perseverante y tenaz es también la Asociación Pitiusa por la Inclusión Educativa y Social, Apies, cuyo objetivo es reivindicar los derechos educativos, sanitarios y sociales de personas con diversidad funcional. La lucha de esta asociación pone de manifiesto las carencias de la educación en las Pitiusas para los estudiantes que acaban la etapa obligatoria y tienen necesidades educativas especiales. Los problemas de los que no se habla, no existen, y las personas que están detrás de asociaciones como Apies consiguen poner ante nuestros ojos esos problemas que de otra manera no veríamos. La última batalla de Apies ha sido acompañar a la madre de un alumno con diversidad funcional en su lucha por que su hijo pudiera estudiar una FP básica de jardinería. Han luchado y sufrido mucho durante tres años. Al fin lo han conseguido, porque era de justicia, y es un gran avance para otros estudiantes que vendrán detrás. Esperemos que gracias a Apies y a esa madre corajuda y valiente, Carmen, mujer admirable que nos ha dado una enorme lección a todos, otras familias no tengan que perder tanto tiempo y salud por reivindicar un derecho fundamental, como es la inclusión educativa de estos alumnos. Que deben tener la posibilidad de escoger qué quieren estudiar y contar con el apoyo necesario. Porque así es en otras islas o en otras ciudades, y no puede ser que aquí estemos tan atrasados y demos tan pocas opciones a estos adolescentes. Apies y madres como Carmen nos enseñan qué es realmente la inclusión, más allá de los bonitos discursos.

Debemos dar las gracias a los tres premiados por servirnos de espejo en estos tiempos tan complicados. Por enseñarnos a seguir adelante y a no rendirnos. Por abrirnos caminos y horizontes.