La guerra de Ucrania, aparte de lo que indudablemente hay en ella también de conflicto civil, ofrece al menos tres semejanzas con nuestra Guerra 1936-1939. La primera, lo que tenga en el fondo de guerra entre grandes potencias, que ponen armas y medios pero no muertos ni ruinas. La segunda, el largo enquistamiento, tras un avance fulgurante del agresor que se estrella frente a una resistencia inesperada y correosa a las puertas de la capital del Estado. La tercera, que la parte agresora responda a esa resistencia con fuertes represalias contra la población civil de la retaguardia, una odiosa «técnica» de guerra que en los tiempos modernos tuvo su gran ensayo general en España (Guernica, pero no solo). Así que hay que hacer todo lo posible para que no se dé una cuarta semejanza: que la guerra de Ucrania acabe siendo, como la de España, un anticipo a cuenta de un conflicto mundial.

«La guerra de Ucrania ofrece al menos tres semejanzas con nuestra Guerra 1936-1939»