Desestacionalizar, la palabra más repetida

Desestacionalización, una palabra de sobra conocida por todas las personas que vivimos en Ibiza y no porque se lleve a cabo, sino por las veces que la repiten los políticos. Ayer se la escuché por última vez al director insular de Turismo del Consell de Ibiza en un debate político. «Hay que desestacionalizar», decía, pero tampoco proponía opciones para hacerlo. Ni él ni nadie. Este año creen que lo han conseguido porque han llegado visitantes desde mediados de abril y casi casi lo harán hasta finales de este mes, cuando lo suyo sería que en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo se organizaran actividades y congresos para atraer a otro tipo de turismo. ¿No decíamos que en Ibiza hay más cosas que sol, playa y fiesta? Pues demostrémoslo. En ese mismo debate también se decía que no es necesario promocionar el verano en la isla porque ella sola se vende. Entonces me pregunto por qué se destinan tantos esfuerzos (personales y económicos) a ello, en vez de abrir nuevas vías de mercado. Si la isla vive en más de un 90% del turismo, ¿por qué estamos cinco meses parados? Ah, ya sé. Porque siempre podremos excusarnos diciendo que en invierno apenas tenemos conexiones aéreas en vez de luchar por que se mantengan.