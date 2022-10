Terror en su forma más pura

Los seres humanos somos complejos. Nos pasamos media vida evitando el dolor y el miedo, pero adoramos la adrenalina que este nos produce. El festival de cine de Sitges este año bate su propio récord vendiendo más entradas que nunca en su última edición. Destaca una película llamada ‘Smile’. Ejemplo claro de esa contradicción. El miedo nos aterroriza y nos hace sonreír al mismo tiempo. Igual que los payasos o los niños, que nos tendrían que transmitir ternura, pero en realidad dan mucho pavor.

Nos gustan las películas pero también las series. ‘Walking dead’, ‘El cuento de la criada’, ‘La maldición de Hill House’ o ‘El juego del calamar’. Nos encantan las distopías y como más terroríficas sean, más éxito tienen. Vampiros, asesinos en serie, zombies, apocalipsis, cambios climáticos y conflictos bélicos. Da igual. Todo está bien si nos aterroriza lo suficiente. El problema viene cuando pasamos de la ficción a la realidad.

Si pasáramos una lista de noticias reales a algún productor de cine exiliado en Marte, no creería que eso pudiera ser cierto. Imagino la reunión, con el típico guionista con gafas. Sí, ese o esa que jamás será ni nombrado ni invitado al estreno de su futura película. Repasando temas que tiene apuntados en su libreta e intentando convencer al productor, lee en voz alta. «Donald Trump felicita en un vídeo a Abascal apoyando a Vox». Mirada de confusión del director. El guionista continúa. «Unos chicos de un colegio Mayor de Madrid gritando de forma feroz y salvaje obscenidades muy desagradables a las chicas del colegio de delante». Al productor no le gusta la idea, pero entonces el guionista propone un giro de guion inesperado donde las chicas salen en la tele diciendo que no se sienten para nada atacadas. No. Eso no hay quien se lo crea. Antes compro a Donald Trump apoyando a Vox, piensa el productor. Da miedo y tiene mucha lógica. El guionista empieza a sudar y saca un tema interesante. «Una marquesa joven y creyente, que desea con todas sus fuerzas permanecer virgen hasta el matrimonio hasta que su futuro marido le es infiel y esta lo deja». ¡Me gusta! Grita el director. Terror y humor. Esto siempre funciona.