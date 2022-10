Las conselleries de Educación y Salud activaron cerca de 80 protocolos de prevención del suicidio entre escolares de las Pitiusas el curso pasado, un dato que debe encender todas las alarmas como sociedad, pues la salud de nuestros niños y jóvenes nos debe preocupar a todos. La prevención y la intervención temprana son fundamentales para evitar el agravamiento y la cronificación de problemas de salud mental entre los escolares. Es muy importante que los servicios habilitados por la Administración funcionen correctamente y con estrecha comunicación con los centros educativos, sanitarios y de menores, y que actúen de forma coordinada y rápida cuando se detecte un posible caso de ideación suicida o problemas de salud mental. Pero igual de importante es que en las familias, en los hogares, seamos capaces de percibir cuándo algo no va bien y pedir ayuda a los servicios especializados.

A las dificultades que caracterizan la etapa de la adolescencia, cuando el niño deja de serlo y se sumerge en la profunda transformación que le va a convertir en adulto, se ha sumado la pandemia de coronavirus y las perjudiciales consecuencias de las medidas de aislamiento y distancia social que se debieron aplicar para contener los contagios. Los niños, y especialmente los adolescentes, tuvieron que renunciar a la vida social en el momento en que es fundamental para su desarrollo y para su bienestar emocional. Ya advirtieron psiquiatras y psicólogos de que estas circunstancias, así como el miedo y la incertidumbre que marcó nuestra vida durante muchos meses, provocarían daños sobre la salud mental que irían aflorando poco a poco.

El Observatorio del Suicidio de Balears, Cooreduca Salud Mental (de la conselleria de Salud) y el Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit, de la conselleria de Educación) son piezas básicas en este dispositivo de intervención, pero su éxito aumentará cuanto más conscientes seamos los ciudadanos de la importancia de la detección precoz de los problemas de salud mental, cada uno en nuestro ámbito de actuación, más allá de los profesionales sanitarios y educativos, que están en contacto directo con niños y adolescentes.

Tradicionalmente, el suicidio ha sido un tema tabú del que no se hablaba; de hecho, en los medios de comunicación existía la norma de no publicar estos casos por miedo al efecto llamada que podían tener. Los propios psicólogos así lo aconsejaban, al contrario que en la actualidad. Cuando no se habla de un problema no existe, no se visibiliza, y por tanto tampoco somos conscientes de su envergadura ni buscamos soluciones para tratarlo. Por tanto, conocer el número de alertas de prevención del suicidio entre escolares que se han puesto en marcha en Ibiza y Formentera a lo largo del último curso nos permite ver que nos encontramos ante un problema grave ante el que no podemos mirar para otro lado. Expertos como la responsable del Observatorio del Suicidio, Nicole Haber, advierten de las señales que tienen que encender nuestras alarmas, y que conviene conocer: la irritabilidad es una de las principales manifestaciones de las depresiones en menores y adolescentes. A menudo, es el propio miedo a enfrentarnos a una situación que nos desborda lo que nos impide ver la realidad. Pero solo afrontándola y buscando ayuda profesional cuanto antes podremos ayudar de verdad a nuestros niños y adolescentes. Es un reto insoslayable que compartimos como sociedad.

