La memoria recuperada

Hoy en Ibiza vamos a volver al 36... y al 40, pese a los que se mofan de los muertos por la democracia y nos quieren ridiculizar por reivindicarlos. El 6 de agosto de ese último año el primer tren de carga con presos republicanos llegó al matadero de Mauthausen. Cinco pitiusos viajaban en ese funesto convoy. Seguirían más. A un trienio de que se cumpla el medio siglo del óbito, en la cama y con viático, del dictador, Govern y Vila homenajean, por fin, a estos ibicencos que sufrieron el horror del Tercer Reich por su lucha contra Franco y Hitler, a unos hombres a los que se redujo a una condición peor que las bestias y a los que se les arrebató, cuando no la vida y la salud, la tierra, la patria y hasta el recuerdo. A los que después, si sobrevivieron y regresaron a la isla, no todos, tuvieron que ocultar el alto precio que pagaron por defender las urnas y la libertad como un secreto vergonzoso. Esta mañana se colocarán ‘stolpersteine’ o «piedras del tropiezo» (con la historia usurpada, diría yo) en memoria de 16 deportados a los campos nazis y dos fusilados por los franquistas, de Vila. Dirán que llega tarde y es verdad, ya no queda ninguno de los supervivientes para los que Xicu Lluy, que nunca cejó en su empeño de rescatar a los olvidados de la historia, se desgañitaba pidiendo un reconocimiento oficial, justicia. Pero aun así bravo. Esto es precisamente lo que siempre les deberemos a todos ellos, la única reparación que Bartomeu Marí Escandell Misses, matrícula 3.770 en Mauthausen, reclamaba para él y sus compañeros: «no olvidar». La deuda que tenemos con tantos hombres y mujeres que, como escribía mi querido Xicu, nos han legado «una lección de dignidad». No olvidar... ni permitir que otros lo hagan.