Una partida amb cartes dolentes

Ja vàrem dir fa mesos que després de la festa de l’estiu postpadèmic les coses es podrien complicar des del punt de vista econòmic. I efectivament, si aquesta tardor fos una partida de cartes diríem que les cartes venen mal dades. Hi ha diverses circumstàncies que compliquen la situació. Els organismes internacionals, l’OCDE, el Fons Monetari Internacional etc., rebaixen cada vegada les previsions de creixement per a l’any que ve i en moltes d’aquestes previsions la recessió global ja és a la cantonada. L’activitat encara creix, però mentrestant estam vivint una pujada de la inflació insòlita des dels anys 80. La inflació és dolenta perquè la pujada de preus es perjudica l’economia, l’absorbeix com un forat negre. La inflació introdueix volatilitat i complica fer negocis i planificar a mig i llarg termini. A més la inflació diferencial, quan un país té més inflació que els seus socis comercials, és menja la competitivitat exterior, també la competitivitat turística, perquè encareix els béns i serveis. Però sobretot, la inflació provoca una pèrdua de poder adquisitiu que perjudica molt el benestar dels més humils, que si de normal ja tenen problemes per arribar a fi de mes, amb els preus disparats la cosa es complica molt més.

Ara, com en els episodis inflacionaris dels anys 70 dels segle passat, la inflació ve en bona part de l’encariment dels preus de l’energia, petroli i gas natural. La pandèmia va provocar colls d’ampolla logístics, desabastiments de determinats productes i pujades de preus del transport i de moltes matèries primeres, senyaladament del gas. Les pujades de preus de l’energia es traslladen en cascada a tota l’economia. La inflació ja pressionava abans de la invasió d’Ucraïna i la guerra provocada per Rússia va reblar el clau, sobretot en una Europa molt depenent del gas rus. Així i tot, no tota la inflació és igual. Als Estats Units no depenen tant del gas importat i la inflació ve més d’una economia massa escalfada, en primer lloc per la quantitat de diner que la Reserva Federal va emetre per lluitar contra la crisi, la del 2008 primer i la del covid després. I en segon lloc pels estímuls fiscals. Per fer front a la crisi del covid el govern americà va fer moltes transferències a la població i tot aquest estímul de demanda ara ajuda a generar inflació. A Europa, la inflació no depèn tant de l’escalfament de la demanda interna com dels problemes d’oferta, d’origen internacional i agreujats per la crisi d’Ucraïna i els problemes amb el gas rus.

No tota la inflació és igual, però el que si és comú és que davant la inflació, l’actual i la que pot venir si no es talla, els bancs centrals pugen els tipus d’interès, per refredar l’economia. La pujada de tipus encareix el crèdit i per tant frena el consum i la inversió. La frenada del consum i la inversió refreda l’economia, alenteix l’activitat i té un cost en termes de creixement i de llocs de treball. Des d’aquest punt de vista, la situació a Europa és endiablada. Per per una banda, el Banc Central Europeu està pujant els tipus d’interès: el tipus, que estava a zero des de 2016, va pujar mig punt el passat juliol i 0,75 punts al setembre ara fa un mes i previsiblement seguirà pujant en els propers mesos. Per altra banda, els governs europeus estan mirant de ajudar a la població davant la situació de pujada de preus en general, però sobretot davant la pujada dels preus del gas i l’electricitat. Aquests ajuts a la població impliquen una despesa molt important, un paquet fiscal expansiu. D’aquí que dèiem abans que la situació sigui endiablada: restricció monetària, amb la mà dreta pujant els tipus d’interès i expansió fiscal, amb la mà esquerra augmentant la despesa pública i les transferències a les famílies. L’euro porta una temporada depreciant-se davant el dòlar, la qual cosa podria afavorir les exportacions europees, però ara per ara encareix encara més la factura energètica dels països europeus.

A Europa els escenaris estan oberts i depenen crucialment de l’evolució de la guerra a Ucraina. Ara per ara tenim inflació amb creixement a la baixa. Podem anar a inflació amb recessió, la famosa estagflació, que semblava una paraula tancada en un armari des dels anys 70 i torna a córrer per aquí. Davant aquesta situació fa falta un pacte de rendes per compartir els costos de la inflació i evitar una espiral de preus que compliqui encara més les coses. Fa falta utilitzar més i millor els fons europeus Next Generation per accelerar la transició energètica, amb el benentès que la solució no és per a demà. No fan falta bromes. Espanya té un deute públic del 120% del PIB i en aquest moment el dèficit va a l’alça per un munt de raons: ajuts als pobres, despesa en defensa, augment desbocat dels preus de l’energia, etc. Pensar que amb aquest panorama es poden baixar impostos és pensament màgic o enganyar la gent. Però d’impostos en parlarem un altre dia.

