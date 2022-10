llama la atención

Que el retraso en la concesión de los negocios de playa este verano haya ocasionado perjuicios a algunos de sus propietarios, especialmente en Vila y Sant Joan, donde hasta comienzos del mes de julio no tuvieron asignadas las concesiones. Hasta 700 sombrillas se quedaron sin llegar este verano. Los ayuntamientos se excusaron en la lentitud de la nueva plataforma de contratación. Pese a todo, los negocios han igualado las cifras del año pasado, pero no las han podido mejorar.

Que Aitor Morrás no se presente a las primarias de su partido por la falta total de apoyos dentro de Podemos. Guadalupe Nauda será la única en optar a la candidatura para Vila. El actual concejal de Movilidad de Vila asegura que no se enfrenta a su compañera de filas para no dar visibilidad a la división en el partido morado. Según Morrás, la derecha pretende que haya conflictos internos en la izquierda y no quiere contribuir a ello y a una «desmovilización» de los electores que perjudique a las fuerzas de izquierda.