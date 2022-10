Las bicicletas no son para el otoño

Jaime Chávarri reflejó el verano de 1936 en su versión de la obra de teatro de Fernando Fernán Gómez ‘Las bicicletas son para el verano’. Un relato sobre una familia “de bien” en el Madrid del “No pasarán”. Una bicicleta como resumen una tragedia. Pero estamos ya en un bien entrado siglo XXI, en Formentera y en el mes de octubre, en un otoño de verano prolongado, casi sin lluvias y con temperaturas que invitan a playa, pantalones cortos y largos paseos en bici por el nuevo asfalto de la M-820. Ya no hay agobios, ni motorinos, ni siquiera nos quedan los atascos de Sant Ferran. Ahora tocan parejas que superan la madurez, normalmente alemanas, con vacaciones de “no mires el calendario” y tardes plácidas de puesta de sol en el Pirata Bus (donde antes había partido de petanca)

La vida transcurre a ritmo de final de temporada, pausada, sin situaciones extremas, quizás sin accidentes de carretera, con alguna imprudencia a cámara lenta. Porque las bicis de otoño y sus ciclistas otoñales avanzan a paso de tertulia reposada, hablan del tiempo, los cambios en la isla, los muchos ayeres compartidos con quienes no han vuelto y así hasta llegar a casa después de comprar el avituallamiento en el súper de siempre. Costumbres que no se alteran en el tiempo. Para estas parejas Formentera tiene primavera, otoño y ocasionalmente invierno al sol mediterráneo. Los veranos se refugian en su baviera particular, lejos del bullicio de las vacaciones del sur. Esta situación se repite un año y otro. Caras que desaparecen a, finales de junio y “resucitan” después de la Oktoberfest de finales de septiembre. Aún recordamos los fervores de esta fiesta de carácter alemán traducido al jolgorio del Pilar de la Mola.

La pandemia y algún cansancio del personal dieron al traste con ella. Es una gozada para los de invierno observar que las aguas bajan por sus cauces habituales. En las conversaciones de café o de encuentros esporádicos durante el paseo del colesterol, se habla de hoy cierra “este” y la semana que viene “aquel” o ¿no vas a la fiesta de…? Emulando a las discotecas de Ibiza, pero aquí la copa suele ser de gratis y no veas la gente que se acumula… si es que no tenemos remedio. Desde la Mola hasta Sant Francesc o la Savina, si es que te vas… las bicicletas, las de sin prisas, son para un otoño que invita reflexión, a lectura de tarde en cualquier playa semivacía y puesta de sol sin petanca…