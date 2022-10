La política no puede ser una profesión

Se acercan las elecciones y siento tal dejavú... Esta cara me suena. Y ésta. Y aquella otra. Y... casi todas. Apenas se han presentado unos pocos candidatos y mucho tienen que cambiar las cosas para que veamos un rostro (o jeta) nuevo en los carteles electorales. Basta repasar las fotografías de esta precampaña que tenemos ya encima para comprobar que algunos, y no pocos, han hecho de la política precisamente aquello que no debería ser jamás: una profesión. Me parece obsceno que haya personas que sumen décadas encadenando un cargo tras otro. Enlazar mandatos es como estar en el ojo del huracán, no eres consciente del desastre que hay a tu alrededor. Estamos rodeados de políticos profesionales, de personas que llevan decenios sin un empleo al uso. Si lo han tenido alguna vez, porque algunos no han trabajado jamás fuera de la política. No discuto que no sea un trabajo duro, pero no puede ser eterno. Además, no debe parecerles tan malo cuando incluso aquellos que en algún momento dijeron que no se quedarían más que un par literal de legislaturas llevan un par payés pegados a la poltrona. Así como ésta va cogiendo la forma de sus ilustres traseros sus cabezas van alejándose de la realidad que viven quienes no llegan a fin de mes pero pagan sus salarios. Y sus subidas de sueldo.