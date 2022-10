Que en solo medio año, la isla haya aumentado un 30% la potencia de renovables de autoconsumo. El número de instalaciones de placas fotovoltaicas en viviendas, empresas y otros lugares es de 832, lo que supone un incremento de un 44,3% entre los meses de marzo y septiembre. Los precios al alza de la luz están impulsando a muchos a decidirse por la instalación de placas solares en Eivissa.

Que Sant Antoni no haya desalojado todavía la casa okupada de su propiedad en el barrio de Can Bonet, pese a haberla declarado en ruina. El Ayuntamiento trabaja en la licitación del proyecto de demolición y de derribo de esta vivienda, que lleva años okupada y avanza que aún no hay plazos para echar abajo esta casa en ruinas. El alcalde, Marcos Serra, aseguró hace cinco meses que, por motivos de seguridad, se podría llevar a cabo un desalojo cautelar, sin necesidad de notificar el lanzamiento, pero de momento la situación sigue igual pese a que existe un riesgo para las personas que habitan la casa ilegalmente.