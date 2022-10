Lo mejor de cada casa

He echado mano a una bola de cristal y ya sé cómo les irá la vida a cada uno de los chavales que aparecen en las ventanas de la fachada de ese colegio mayor de infame recuerdo. A ver, a ver… que me concentre..., sí, ahora me aparece más claro… veo a un futuro abogado del Estado; me aparece un vocal del Consejo General del Poder Judicial; hay un tertuliano de extremo centro; también está el presidente de las juventudes de un partido político; el decano del ilustre colegio de abogados de una ciudad de provincias y también a dos futuros inquilinos del centro penitenciario de Soto del Real. También veo por aquí a ese tipo entrañable que pregunta para cuando el día del hombre heterosexual; el que llamará al encargado, señalará a uno de la oficina, y dirá «a ese no le quiero volver a ver»; está el que tendrá mala suerte y violará a una muchacha y le pillarán, pero por suerte todo se arreglará con un cursillo y unas horitas de trabajo para la comunidad; al que firmará tu despido y al que legislará para que nunca puedas volver a ser dueño o dueña de tu propio cuerpo. La piara del colegio mayor Elías Ahúja no tiene miedo a nada porque ellos mandan y mandarán siempre, gobierne quien gobierne, porque ellos son el Estado y tú no eres nadie.