Josep Costa, al centre d'un debat clau

Quan començ a escriure aquest paper, m’acaba d’arribar la notícia que en Josep Costa, exvicepresident del Parlament de Catalunya, ha tornat a posar de manifest les contradiccions (i misèries, en alguns casos) del sistema judicial espanyol. I ho ha fet perquè no té por d’entrar en un debat en el qual sembla que ningú més (tret potser dels polítics catalans que romanen exiliats, i encara no tots) té la voluntat de posar de manifest. I, a mi, particularment, el fet que no s’hi vulgui entrar em sorprèn sobremanera, perquè constitueix precisament la clau del desllorigador de la (possible, hipotètica, futura) desjudicialització de la política.

En una democràcia liberal, el sistema judicial i el parlament tenen funcions diferents. I, evidentment, no s’han d’interferir entre elles. Són els parlaments, on es troba representada la voluntat popular, els que fan les lleis. I, des del sistema judicial, aquestes lleis s’han d’aplicar. Però no s’han de posar en qüestió (com s’hi està posant, per exemple, de manera sistemàtica, l’oficialitat del català). El català és oficial perquè així ho han decidit tres parlaments de la nostra àrea lingüística (i, per tant, el sistema judicial s’hauria d’adaptar a l’oficialitat del català: quants jutjats hi ha, avui, que facin el 50% de les sentències en català?). No funcionar-hi normalment significa, ras i curt, discutir-ho. I els jutges no poden discutir-ho, en un sistema democràtic. Han de funcionar normalment en català i ja està, sense posar-ho en qüestió.

En democràcia, resulta del tot evident que els jutges no poden interferir en les decisions (ni en les deliberacions) dels parlaments. Al Parlament, s’hi parla d’allò que troben els parlamentaris, no del que decideixen els jutges que pot ser objecte de debat. El simple fet d’intentar interferir en un debat parlamentari ja constitueix una taca claríssima al tarannà democràtic de qui, sense haver estat votat, ho intenta (i, de vegades, fins i tot ho fa). Per això, resulta del tot elemental l’al·legació que Josep Costa fa al judici contra els membres de la mesa del Parlament que, teòricament, varen desobeir els jutges perquè varen deixar que al Parlament s’hi parlàs d’allò que trobaven els parlamentaris que s’havia de parlar. En un sistema democràtic, els membres de la mesa del Parlament de Catalunya podien coartar els debats que volien dur a terme els parlamentaris? Tenen autoritat, des de la mesa, per dir si es pot parlar de tal o tal qüestió, o no? I, encara molt més greu: té autoritat, cap tribunal, es digui com es digui, per decidir de què es pot parlar en un parlament democràticament esocllit?

Com que en Costa és jurista (i té clar com funcionen els mecanismes del Dret) i, a més, és politòleg (i, per tant, sap com funciona el món de la política), ha decidit no declarar davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I ho ha fet pel moll de l’os de la qüestió: no n’ha reconegut la legitimitat. Perquè, en democràcia, cap tribunal, es digui com es digui, no està legitimat per acotar els debats del Parlament, en contra del que decideixin els grups parlamentaris.

Josep Costa és incòmode perquè no entra en algunes contradiccions en què d’altres cauen flagrantment. Per exemple, no reconeix la legitimitat del TSJC per jutjar les decisions de la mesa del Parlament. Si hagués quedat al judici, hauria reconegut, ni que fos implícitament, la capacitat del tribunal per jutjar-los per allò que varen decidir com a mesa del Parlament. No ho ha fet. Si el tribunal no està legitimat per jutjar-los, què hi fan la resta de membres de la mesa de què formava part l’advocat eivissenc no aixecant-se i partint amb ell?

Ara que hem commemorat els cinquè aniversari del Primer d’Octubre (en majúscules, ja només n’hi ha un, de Primer d’Octubre), pens que pot ser interessant de recordar algunes qüestions que tenen a veure, precisament, amb la legitimitat. He de reconèixer que em va sorprendre molt, per exemple, que una part dels líders polítics catalans que varen fer possible el referèndum d’autodeterminació, després d’haver-lo guanyat, amb la legitimitat que els donava el Poble alçat davant l’Estat, acudissin davant el Tribunal Suprem com si res. En coherència, el primer que haurien d’haver fet era no reconèixer la legitimitat d’aquell tribunal, perquè no era cap tribunal de la República Catalana, tot just proclamada. Clar que tampoc no havien arriat la bandera espanyola del Palau de la Generalitat, que és el que es fa pertot arreu quan es proclama la independència.

En Josep Costa actua coherentment perquè sap que la separació de poders fa precisament que el sistema judicial no pugui interferir en el Parlament. Per això sap que el que perdi a Espanya ho guanayarà a Europa. I que respondre preguntes de l’extrema dreta davant els tribunals no només no quadra amb els valors europeus, sinó que segurament tampoc no és legal. I, en qualsevol cas, no és ètic. Ni democràtic.