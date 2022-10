Lo alejadas que están las posturas entre el Govern balear y el Consell de Ibiza para el traspaso de la gestión de las residencias de la isla. Sin detallar las cifras absolutas, ha trascendido que el Consell reclama el doble de dinero del que ofrece el Govern balear. Se trata de un tema de mucho calado, por el enorme coste que supone la gestión de las residencias. El Consell ya tiene el control de la de Cas Serres, pero hay que recordar que, en su momento, tuvo que devolver al Govern la gestión de las de Can Blai y Can Raspalls por el agujero económico que le generaban. La institución insular no quiere que se repita la misma situación.

El volumen de apoyos que está recibiendo el Club Náutico Ibiza para que siga gestionando las instalaciones, mientras se resuelve el concurso convocado por el Govern balear y que debe concluir antes del próximo mes de marzo. Este viernes fue la Asociación de Clubs Náuticos de Balears la que escenificó su apoyo al CNI en Ibiza. Se unieron para defender la náutica social, deportiva y cultural.