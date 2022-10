Se nos llena la boca hablando de turismo y se nos olvida lo más importante: nuestro territorio. De poco sirve que tengamos hoteles de cinco estrellas, las mejores discotecas del mundo a las que vienen los djs del momento, los shows más llamativos, la visita año tras año de famosos de todos los puntos del planeta, algunas de las playas más codiciadas, etc., si no somos capaces de cuidar aquello donde se sostiene todo. Vamos de feria en feria a vender todos estos atractivos, año tras año, y nos dejamos un pastizal en encuentros en los que se vende una Eivissa que ya hemos regalado. Y encima en esos eventos presumimos de ser sostenibles, cuando lo único que deberíamos usar de esa palabra son las tres primeras letras para pedir auxilio. Se construye un tanque de tormentas en el puerto para evitar vertidos, pero no hace su trabajo como debería y nadie se hace responsable. Se rompe una tubería en Caló de s’Oli que vierte mierda durante dos semanas al mar y lo máximo que conseguimos es que se inicie una obra por vía de emergencia, pero sin que tenga consecuencias para nadie. Si a los ciudadanos se nos multa cuando hacemos algo mal (o fuera de la ley) a los políticos también se les debería apercibir cuando su (no) gestión tiene consecuencias. Que, por cierto, nos afectan a todos.