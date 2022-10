Octubre a casa nostra. Només la primera setmana però octubre versàtil i voluntariós com l’home, com la dona de cada dia, de cada moment sempre a l’alçada de les circumstàncies pròpies de l’illa. Dis -nits- de tardor a Ibiza. Una illa, per cert, un territori en decadència, esgotada i explotada. per tota un colla de bruixes malignes. Octubre, daurada i blanca -de forma fragmentada blava- la llum ho envaeix tot i el poeta Colina se’n alegra. També a Puig des Molins aquest breu, líric temps s’accentua mentre el Petit Príncep que viu a Balmoral amb la foto d’Isabel II penjada a la paret principal, encara i de manera plàcida, dorm entre llençols d’or i coixins d’argent. Els prínceps són així i Mariano Rajoy ho ignora. A ell només l’interessa el Ronald Garrós i el Tour., la resta misèria pura. Octubre d’escassa pluja malgrat que en altres temps l’aigua del cel sovint feia acte de presència. Aleshores i de forma simultània a l’arribada del Dia de la Raza aquells que controlen les discoteques, beach clubs i altres perversions desgarradores demanen que l’obertura de les ‘discos’ adelantin la a dada i aprofitar més el temps i fer calaix. ¿El 14 de febrer, dia dels enamorats per exemple?. Per exemple. Vist el resultat magnífic del darrer estiu cal obrir el més prompte possible. La pela és la pela i la música és la música. Octubre -amor, promesa, tendresa...- i el sector hoteler sembla obrir la campanya electoral del proper maig... I fins aquí hem arribat. Mancat d’inspiració periodística me’n vaig -tot sol- a jeure. Lector, feliç cap de setmana. Octubre...