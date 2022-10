llama la atención

La enésima inundación de fecales que se ha producido en el puerto con la llegada de la lluvia. De nuevo, el famoso tanque de tormentas que iba a solucionar este problema endémico de la ciudad de Ibiza volvió a fallar, como confirmó la conselleria balear de Medio Ambiente, de la que depende Abaqua, y no soportó el agua que cayó por la mañana, porque la estación de bombeo «se vio sobrepasada». Ya lo reconocía el concejal de Medio Ambiente de Vila: «Según cómo llueve, no aguanta». Urgen soluciones y no seguir de brazos cruzados ante este grave problema medioambiental y de imagen de la ciudad.

La sorprendente renuncia de la líder de Podemos en Ibiza a presentarse a las primarias de su partido, por lo que no optará a ningún cargo público la próxima legislatura. Pese a esta renuncia, que la política asegura que no tiene que ver con desavenencias en el seno de Podemos, Viviana de Sans seguirá al frente de la formación morada en la isla.