La fragilidad de un paisaje

Nos repetiremos las veces que haga falta. Carmelo Convalia, mi buen compañero de página, no deja de advertirnos desde Formentera, año tras año, sobre el despropósito que supone el masivo anclaje de yates, lanchas y veleros, en los litorales de ses Illetes, es Cavall d’en Borràs, es Trucadors y s’Espalmador. En julio y agosto se podían contabilizar frente a sus playas más de 300 embarcaciones, un bosque de mástiles que apenas dejaban ver el horizonte y por las noches un festival lumínico aberrante. Nuestra permisividad confirma lo que ya sabemos, que no acabamos de tomarnos en serio el gravísimo problema que tenemos para conseguir la sostenibilidad medio ambiental que necesitamos. El mar tiene una increíble capacidad de recuperación, pero tiene un límite que en el caso de Illetes hace años que se ha superado. Y se deja notar. Nos preocupa más que los resultados turísticos de septiembre, siendo aceptables, no sean para tirar cohetes.

Dentro del Parque Natural de las Salinas, la zona marítima de marras exige un control mucho mayor del que ejercemos. Y la protección que necesita la posidonia oceánica está lejos de ser la que debería ser. Hace ya algunos años que en Formentera se controlan con buen criterio los accesos a las playas del norte de la isla, pero la ocupación de sus aguas sigue siendo un desmadre total. Amigos de Formentera, cuando comentamos la situación, me dicen que no es fácil ponerle puertas al mar, pero no es del todo cierto. Basta ver las medidas de control que tiene el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, el mejor exponente de ecosistemas insulares no alterados y uno de los fondos marinos mejor conservados del Mediterráneo. Cualquiera puede constatar las restricciones de navegación que existen en determinadas zonas del Parque y la prohibición, que se cumple a rajatabla, de desembarcar en sus costas. No pedimos tanto. En nuestro caso bastaría crear balizamientos suficientemente alejados de los litorales –repito, alejados de los litorales- y, por supuesto, controlar los anclajes de manera estricta, con sanciones a los infractores que se cumplan y que levanten ampollas.