‘Business as usual’

Finaliza ya la temporada turística 2022 con cifras históricas de visitantes. Ha venido mucha gente, muchísima. Buen momento para recordar mentes preclaras como ese tipo tan brillante que aseguró que «la ecotasa ahuyentaría a los turistas» -¡¡jajajajaja!!- o a la política conservadora que dijo que el actual Govern sufría de ‘turismofobia’ -este chiste también es bueno-. Ha sido el octavo verano consecutivo con Armengol de presidenta y el ejecutivo balear ha tenido tiempo de sobra para ejecutar sus políticas. Por eso, la actual saturación solo tiene un padre y una madre, y son los partidos que gobiernan ahora. El Govern no tiene otra política turística que la de llenar estas islas hasta que no quepa nadie más. Los hoteleros no encontrarán un gobierno más business friendly que el actual. En el tema importante de verdad, en el tema que da de comer, no hay colores políticos. Después, en los detalles, habrá alguna diferencia. Los azules dan más subvenciones a las escuelas concertadas, los de color rojo a las asociaciones de memoria histórica -cosa que es importante, no lo niego-. Unos dan la medalla de oro del Consell a unas monjas o a un empresario hotelero, los otros se la darán a un exsindicalista. Pero en las cosas donde se juegan los cuartos, son indistinguibles.