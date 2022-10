¿Hacia dónde va San Antonio?

Por mucho que algunos se llenen la boca con palabras decoradas con gerundios y adjetivos, esto no está mejorando. Al contrario. Vamos hacia atrás.

En San Antonio hay calles, como Progreso, que dan auténtica pena, comercios cerrados, semiabandonados, en un estado deprimente. ¿Por qué ocurre eso mientras el pueblo está atascado de coches, de gente, de jaleo? ¿Dónde está el negocio?

El problema es que no nos llegan turistas decentes, que vengan a pasear y disfrutar… nos llega una raza infame de británicos maleducados, que van directos a gastar su dinero en alcohol barato (o caro) en esas day-pool-parties de chichinabo a las que se sienten atraídos como urracas a los objetos brillantes. Y luego van a los cuchitriles del West, o a vomitar por las aceras, o pelearse, o deciden quedarse inconscientes un rato.

¿Se hacen idea de la cantidad de ambulancias que, día tras día sin excepción vienen a asistir a alguien junto a la playa del Arenal?

No es que me caigan mal porque sí, por su nacionalidad. Es que este tipo de turista destructivo, crea un efecto estampida en cualquier otro perfil de turista, por lo que San Antonio pierde la posibilidad de recibir a personas normales que vengan a disfrutar del clima, del paisaje, de la gastronomía, de la magia que tiene nuestra isla… Tampoco me quejo por el hecho de que esos zoquetes vacíen sus bolsillos en los locales de los empresarios (también británicos) que rompen todas las normas con sus fiestas diurnas, sino porque su ausencia nos traería un crisol de nacionalidades con intereses más elevados que sí apreciarían la belleza y el valor de este pueblo.

La presencia del turista que viene a “desparramar”, anula la llegada de cualquier otro tipo de ser humano (ni siquiera los ibicencos y residentes queremos compartir espacio vital con esa gentuza, que no son conscientes de que van por ahí medio desnudos) y al final los que se ven afectados son los pequeños comercios, los bares, las tiendecitas encantadoras… ¿Os apetece vivir en un pueblo en el que haya que esquivar vómitos y manchas pegajosas en el suelo, en el que tus niños te pregunten si es normal entrar en un restaurante con el culo al aire, y en el que abunden las tiendas donde proveerse de productos para hacer botellón? A mí no. Señoras y señores: merecemos otro pueblo, y existe la manera de cambiarlo.