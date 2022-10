A ensancharse el cinturón

El REB de Sánchez no va a frenar la cesta de la compra (no hay IVA reducido), y está por ver si las deducciones fiscales a las empresas se traducirán en mejoras salariales para sus trabajadores y empleo durante todo el año, o no. Tampoco las medidas anunciadas ayer por Armengol, parches electoralistas para eludir rebajas del IRPF como la aplicada por los también socialistas de la Comunidad Valenciana a las rentas bajas y medias, y que dejan fuera a gran parte de la población empobrecida. Frente al drama de la vivienda en Ibiza es buena noticia, por ejemplo, que el Govern avale la compra de la primera casa. Solo falta que las familias se la puedan pagar en esta isla. Plausible resulta también la subida de la desgravación por alquiler, un 10%, y del límite de ingresos para acceder a ella. El pero es que se olvidaron de hacer lo propio con la edad. A quien tiene más de 36 años, ni un duro aunque se vea obligado a pedir alimentos porque el piso lo ahoga. Y si eres joven y víctima de un mercado donde conseguir un contrato legal es casi una lotería, igual. Para ti no hay ayudas. Presume Armengol de que su ‘escudo social’ llegará al 80% de la población pero leyendo la letra pequeña a mí me parece, en cambio, que este porcentaje se acerca más al de los que quedan fuera. Para la mayoría no hay ‘rescate’. Con nuestros enflaquecidos sueldos, hoy nos toca recuperar la cocina de aprovechamiento de la abuela o saldremos más fondones de esta crisis. La comida basura es lo que menos ha subido.