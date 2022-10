Que el yate ‘Aria SF’ continúe hundido frente a es Cap Martinet un mes y medio después de que naufragara el pasado 14 de agosto. El reflotamiento de los restos está previsto para finales de octubre y lo acometerá la empresa Ardentia.

El alto número de alertas por suicidio en niños y jóvenes activadas el curso pasado en las Pitiusas, más de 120, por parte de las conselleries de Educación y Salud. La pandemia ha incrementado el malestar y sufrimiento de los adolescentes. El trabajo de prevención y detección es fundamental, así como la relación con los colegios e institutos, como recalca la responsable del Observatorio del Suicidio de Balears, Nicole Haber.

Que las tres comunidades autónomas en las que el catalán es lengua oficial no convaliden los títulos obtenidos en las otras, y obliguen a quien quiera certificar su nivel a volver a examinarse. No tiene sentido que un título de catalán obtenido en Balears no sirva en la Comunidad Valenciana y Catalunya o viceversa.