Candidatos, problemas y soluciones

Se habrán dado cuenta de que ya estamos inmersos en una feroz campaña electoral y que algunos candidatos de la isla o aspirantes a serlo andan dando bandazos y sobreactuando sin pudor. El esperpento de los plenos municipales, asimismo, alcanza en este momento de legislatura las más elevadas cotas de surrealismo. La razón es que los políticos ya atisban los comicios locales y autonómicos como si estuviesen a la vuelta de la esquina. Sin embargo, para el resto de los mortales, ocho meses es mucho tiempo para resolver problemas.

Tal vez los representantes políticos que ya se encuentran desbordados por los nervios deberían analizar y extrapolar a su ámbito el viaje a los extremismos que Europa ha iniciado en los últimos años y asimilar unas cuantas realidades. La primera es que las siglas de los partidos tienen mucho menos impacto, especialmente en el ámbito local. La desafección hacia la política es tan elevada que la gente ya no oscila de un partido a otro en bloque como antaño. Conozco a unos cuantos residentes que en las últimas elecciones votaron a un partido en las locales y a otro para el Consell; y algunos incluso a un tercero en las autonómicas. Por eso, desde los partidos, conviene medir más que nunca el carisma y el nivel de desgaste de los aspirantes a candidatos. Es más importante la credibilidad personal que la sigla.

La segunda clave es que la gente ya se ha cansado de campañas electorales donde solo se vende humo, ambigüedad y generalidades. Volver a concebir campañas huérfanas de ideas, basadas exclusivamente en la foto diaria, que además generan un gasto extraordinariamente elevado, constituye un insulto a la ciudadanía. Tal estrategia no solo no suma votos, sino que los resta.

En Ibiza hay muchos problemas, algunos muy graves y terriblemente enquistados porque nadie se ha atrevido a meterles mano en mucho tiempo. Bajo esta premisa, solo los candidatos con experiencia de gobierno que hayan resuelto algo importante y hayan demostrado su compromiso con las necesidades de la ciudadanía, van a tener posibilidad de repetir mandato. No hace falta que lo hayan solucionado todo, pero sí al menos algo trascendente que les sirva como bandera. No todos los gestores políticos de nuestras instituciones han logrado estos mínimos objetivos, pero algunos sí y probablemente el votante les acabe premiando por ello.

Otros, por el contrario, han hecho de su legislatura en una travesía en el desierto. Algunos gobernantes apenas han ejercido como tales y sus opositores ni siquiera han sido capaces de afearles su indolencia, transitando por el cuatrienio con un elocuente silencio. Lo primero que debe demostrar un representante político es capacidad de trabajo y el que gobierna, además, un mínimo de eficacia y capacidad resolutiva. La chapuza y dar sistemáticamente la espalda a los problemas genera rechazo y desafección entre los ciudadanos.

¿En qué pensarán los votantes de Ibiza cuando acudan a las urnas el 28 de mayo de 2023? Dado que las carencias y problemáticas más graves que afectan a Ibiza no solo no se han resuelto, sino que en múltiples asuntos sigue sin producirse el menor avance, la primera conclusión es que muchos sencillamente no acudirán a votar. La abstención, por tanto, podría ser más elevada y beneficiar a las siglas polarizadas.

Aquellos que sí vayan a sus colegios electorales, sin embargo, elegirán las papeletas en función de su bolsillo y calidad de vida. ¿Qué planea hacer cada partido sobre el problema que tiene en el barrio? ¿Quién le resolverá las molestias por ruidos que le impiden descansar por las noches? ¿Quién le renovará la red de saneamiento que revienta cada mes y sume las calles en una densa pestilencia? ¿Quién le pondrá un servicio de autobús fiable y en condiciones para que su hijo llegue a tiempo al instituto?

Luego, los votantes sin duda tendremos en cuenta la visión de futuro que cada candidato tenga para Ibiza. Qué se quiere hacer con la saturación, la piratería, el exceso de ruidos, la carestía de la vivienda, la falta de mano de obra, etcétera. Aquellos que se refugien en la ambigüedad pretérita y no presenten compromisos claros, creíbles y realistas muy probablemente acaben siendo penalizados. Señoras y señores aspirantes a una candidatura, una recomendación por parte de un simple ciudadano: traten de aprovechar el tiempo de gestión que aún les queda y sean precisos y meticulosos con sus programas electorales. Que crezca la desafección hacia la clase política, al final perjudica a los intereses generales de la isla. Se necesitan personas, criterios y compromisos que gobiernen el futuro de la isla con ideas claras, al margen de intereses especulativos. Si algo bueno tienen las elecciones es que en la urna decidimos quienes vivimos aquí y no los fondos de inversión y los especuladores.

@xescuprats