¡Qué graciosa es la publicidad machista!

¿Quieres vender habitaciones en un hotel de lujo? Pon a una mujer medio desnuda en una valla gigantesca con un mensaje con doble sentido. ¿Quieres vender alcohol? Pues una mulata pegada a una palmera. ¿Una fiesta en una discoteca? Tres traseros en tanga. ¿Aires acondicionados? Unas piernas kilométricas. No hay nada como el cuerpo de las mujeres para vender lo que sea. Incluso aquello que no tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. Lo último, en Ibiza, un supermercado que para promocionarse cuelga fotografías de mujeres en tanga pegadas a la nevera de las bebidas. No destaca los precios de los refrescos ni lo frías que están, no, destaca las retaguardias de las mujeres. Con unos comentarios que parecen la oferta del día. Y no de las bebidas. Lo peor no es que el responsable del local considere que ésta es la mejor forma de darle vida a su negocio, sino que no entienda que el Ayuntamiento de Ibiza lo denuncie por publicidad sexista. Y los comentarios de otros cafres como él. Sólo les falta añadir un «hunga, hunga» al final. Es sencillo de entender. Una mujer puede ir desnuda por la calle, si le apetece. En tanga o vestida de esquimal en pleno verano. Da igual. Lo que no se puede es usar el cuerpo de una mujer para vender bebidas, patatas fritas o mecheros.