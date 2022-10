Català al Parlament Europeu

Com que el govern espanyol s’aguanta perquè compta amb el suport de partits catalans i bascos, ha de fer com si estigués a favor del català (i, potser per extensió, també del basc i del gallec). Però es pot fer com si s’hi estàs a favor, mostrant unes actituds que clarament no porten enlloc. O fent propostes que, per endavant, saben que no sortiran. Un exemple paradigmàtic d’això el podem veure en els intents que el català es pugui usar normalment al Parlament europeu.

El govern de l’Estat ha fet diverses coses que no es poden fer, si realment es vol que algun dia el català es pugui utilitzar amb normalitat al Parlament europeu. La primera de totes (i aquesta la vaig aprendre dels irlandesos), posar-la dins una tríada amb el basc i el gallec. Record que, quan Irlanda volia repensar-se allò de l’oficialitat del gaèlic a Europa, els eurodiputats irlandesos sempre ens deien: “i, per favor, no mescleu la nostra causa amb la del català, ni la del gal·lès, ni la de cap altra llengua. Això sempre es fa en solitari”. Evidentment, sempre es trobaran més emperòs a afegir-hi tres llengües que no pas a afegir-n’hi una. D’altra banda, el basc és tan poc oficial com el català, a Europa. Però els eurodiputats gallecs que han volgut fer servir la seua llengua a l’europarlament ho han fet sense cap tipus d’obstacle. Parlen el seu gallec, els tradueix la cabina portuguesa i s’ha acabat la història. No he conegut cap diputat gallec que, volent fer servir la seua llengua, al Parlament europeu, se n’hagi hagut d’abstenir. Una altra cosa és que la majoria de diputats gallecs que hi ha hagut s’hi han expressat en espanyol. Però ja és una opció seua, una tria voluntària. No així per als catalans o per als bascos.

El segon error manifest és demanar a Europa una cosa que no es compleix a l’interior de l’Estat. Si el govern espanyol mostràs un gran interès en el fet que tots els diputats catalanoparlants al congrés poguessin fer servir la seua llengua, s’hagués habilitat traducció simultània a l’esmentat congrés, i les actes del Parlament espanyol fossin sempre en castellà i en català, el govern podria demanar l’ús del català al Parlament europeu sense que se’n veigués tan clarament la incongruència. Actualment, emperò, s’està demanant a Europa el que no es té cap intenció de fer al Regne d’Espanya. Ningú no pot creure’s que la petició vagi seriosasment.

El tercer error és començar la casa per la teulada: no es pot demanar l’ús del català amb normalitat a les institucions europees si abans l’Estat espanyol no ha demanat que el català sigui reconegut com a llengua oficial de la Unió Europea. És com si els irlandesos haguessin començat a demanar que es pogués parlar gaèlic als plens del Parlament o a les reunions de tal o tal instància europea abans de demanar-ne l’oficialitat plena a la UE. Evidentment, com que el govern d’Irlanda volia que el gaèlic fos oficial a les institucions europees, va començar per allà on toca: demanant que la Unió Europea el reconegués com a llengua oficial. A partir d’aquí se’n poden derivar totes les altres peticions. I ningú no es pot atrevir a rebutjar-les. Naturalment, a Irlanda, tant l’anglès com el gaèlic ja són llengües oficials de l’Estat. De manera que, si realment volen afavorir el català a Europa, les altes instàncies espanyoles també s’ho poden apuntar. Fa falta, per no entrar en flagrant contradicció, que el Regne d’Espanya reconegui el català com una de les llengües oficials de l’Estat. De moment, només n’hi ha una de reconeguda. Això, diguem-ho de passada, requereix la reforma de la Constitució espanyola (que planteja un model lingüístic clarament desigualitari).

Per tant, el camí és molt senzill, i qualsevol profà pot resseguir-lo sense cap tipus de problema. Basta aplicar-hi una mica de sentit comú. Si realment es vol reconèixer el català a Europa, els passos a fer són el següents: a) modificar la Constitució espanyol i fer del català llengua oficial de l’Estat; b) Imposar -els estats ho poden fer- l’oficialitat del català a la Unió Europea; c) Partint d’aquest estatus d’oficialitat, exigir que la llengua catalana es pugui parlar amb tota normalitat al Parlament europeu (i a la resta d’institucions de la Unió Europea).

Si una taula de diàleg per desescalar el conflicte a Catalunya no pot aconseguir ni una cosa tan elemental com aquesta, el seu recorregut no serà gaire important. Per substituir el projecte d’independència per alguna cosa més tangible a curt termini no bastarà ni l’immobilisme actual, ni res que no se n’allunyi de manera dràstica. El reconeixement del català a Europa hauria pogut ser un pas. I resulta ben senzill. Però el govern espanyol ha tornat a posar de manifest que realment no li interessa gaire. No sé si són conscients del que es porten entre mans...