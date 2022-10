Papeles atascados que son como losas

Cuando la burocracia se atasca en los despachos y pasillos de la Administración las consecuencias sobre la vida de muchas personas son graves. Esos papeles que no acaban de salir del laberinto de la tramitación son una losa para la vida cotidiana de alguien, como ocurre con la aprobación de la actualización del catálogo de prótesis externas, que la conselleria de Salud debería haber publicado, como tarde, en julio. Carmen Afausto ha tenido la generosidad de contar su historia, que es la de tantas otras personas anónimas, para advertir de las graves consecuencias de este retraso: quienes, como ella, necesitan una prótesis, no pueden solicitar subvenciones hasta que este catálogo esté aprobado en Balears. Eso significa que o se las pagan ellos (pero son carísimas) o mantienen las viejas, que les hacen daño, les dan muchos problemas de salud y de movilidad y con las que tienen incluso riesgo de caídas. En el caso de niños y adolescentes, la falta de prótesis adecuadas provoca el retraso en la terapia y la pérdida de un tiempo precioso que no se puede perder. Dos días después de la publicación en este diario de las consecuencias que tiene el retraso inexplicable de la aprobación del catálogo, Salud anunció que no tardaría más de diez días. Un trámite que debería haberse hecho hace meses, si en los despachos alguien hubiera pensado en cómo esa tardanza afecta al día a día de muchas personas.