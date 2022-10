Macabich, el corde la ciutat es renova

La ciutat d’Ibiza viu des de fa 7 anys un procés de transformació de l’espai urbà passant de ser una ciutat paralitzada, antiquada i freda, a una ciutat viva, en constant procés de renovació i amable per a les persones. Hem posat les persones al centre.

Actuacions com el passeig de s’Alamera, la plaça des Parc, la renovació dels parcs infantils, la rehabilitació del passeig de ses Figueretes o les intervencions al barri de sa Penya, entre d’altres, han fet que puguem gaudir de nous espais de ciutat.

L’urbanista Jane Jacobs deia: «Les ciutats tenen la capacitat de proporcionar quelcom per a tothom, només quan es creen per a tothom». Aquest ha estat el leit motiv de la gran renovació de la nostra ciutat que encara ha de continuar. Pensar en aconseguir una ciutat on viure tothom. Grans, petits, joves, homes, dones... amb una especial sensibilitat cap a una ciutat inclusiva que ajudi les persones que tenen més dificultat per moure’s o aquelles que volen desplaçar-se d’una forma mes saludable i alternativa al cotxe.

La nova avinguda d’Isidor Macabich recull totes aquestes idees, serà accessible, transitable, agradable, inclusiva i sostenible. Sí, sobretot sostenible, per què? Molt senzill, separant el clavegueram de la xarxa d’aigües pluvials per evitar vessaments al carrer. Sostenible perquè incorporam un enllumenat nou que farà que el consum d’electricitat es redueixi. Sostenible perquè tendrem un arbrat sa, adequat a l’entorn i que no romprà les instal·lacions subterrànies que provoquen fuites d’aigua constants, no romprà les rajoles que hem de substituir constantment.

La sostenibilitat econòmica també es rellevant. La nova avinguda incorpora un carril bici que es connectarà amb el ja construït a l’avinguda de Bartomeu Rosselló i d’aquesta forma podrem circular des de Talamanca fins a Platja d’en Bossa d’una forma segura. Travessar tot el municipi en bicicleta!

Llevam cotxes per donar més espai als vianants i bicicletes. I sí, ho fem conscientment, no hi ha un altre camí, és imprescindible reduir la contaminació del planeta, les emissions de CO2 i també hem de fer-ho a la nostra ciutat, des del centre, des del cor de la ciutat, perquè creiem fermament que deixar un espai millor per a les futures generacions és la nostra responsabilitat. Sense dubte, això passa per actuacions com la de fer la nova avinguda d’Isidor Macabich. Tant de bo el Consell Insular actuï ja amb el transport públic i el renovi per tal d’aconseguir tancar el cercle de la mobilitat sostenible.

Després de 6 mesos de feina a aquesta avinguda cada dia estic més convençuda de tot allò de bo que ens durà aquesta renovació. Una nova plaça per seure, per parlar, per jugar. Un nou carrer per a vianants que donarà connectivitat a tot el ramal cap a s’Alamera i que donarà vida a un carrer que ara mateix només està al servei del cotxe. Nous espais per als establiments comercials que ben segur que ara pateixen però, una vegada acabem, estaran a una avinguda molt més atractiva per a la gent.

Tendrà arbres? Per suposat! Tendrem el mateix espai de vorera? I tant, i en alguns trams de més amplària! Podreu posar les llums de nadal? És clar, i amb molta més seguretat! Estarà més neta? Segur! El nou paviment permet la seva ràpida neteja. Més papereres, més aparcabicis, noves marquesines de bus i dues noves places públiques per poder gaudir del cor de la ciutat.

Vull dir-vos, una vegada més, que aquesta obra té una durada d’un any. Hem iniciat les obres al març, tal i com ens van recomanar els comerciants, per tal d’arribar a la campanya d’hivern amb l’avinguda molt avançada.

La podríem haver fet abans? No.

Hem passat per dos anys de pandèmia, duríssims, i el nostre objectiu es va centrar en ajudar la nostra ciutadania, a protegir-la. Ara sembla que queda lluny, recordeu quan estàvem tancats a casa, i tots els esforços pressupostaris i logístics d’aquesta administració havien d’anar dirigits a aguantar aquest embat de la vida i que tothom tengués les seues necessitats bàsiques cobertes. Com sempre hem cregut, les persones primer i al centre de tot el que feim.

Avui, ja podem caminar per les noves voreres de l’avinguda i en les pròximes setmanes hi haurà més trams habilitats. Veurem, en molt poc temps, un canvi substancial que ens ajudarà a vore aquest nou espai, i al mes de desembre més de la meitat de l’avinguda ja tendrà el gruix de la feina feta: separativa de clavegueram, noves voreres, escocells i fanals. En Nadal, ja podrem gaudir d’una bona part de la nova avinguda. Vivim-la, és una oportunitat única per a tothom de gaudir d’una ciutat moderna, respectuosa i amable per a les persones.