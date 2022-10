Clítorisi ca n’Alfredo

Ho diu clar i ras el Diccionari de la Llengua Catalana, «Clítoris: òrgan erèctil femení situat a l’angle anterior de la vulva». I la ginecòloga Reyes López detalla encara més la qüestió; «Una densísima maraña eléctrica lista para encenderse hasta alcanzar el orgasmo...». Això vol dir a aproximadament que a l’hora de tancar el setembre -octubre, tardor, promeses...- quatre notables ciutadans de Vila: Fanny Tur, Marga Torres, Ramon Mayol/Edicions Aïllades i un poeta qualsevol -qualsevol però emèrit- a la vora del clima casolà i seductor de Ca n’Alfredo, s’apleguen al voltant de la taula per celebrar la posada en escena, la promoció exterior/interior d’un llibre curiós i de poemes anomenat ‘Clítoris. La Figa fràgil IV. Conclusions’, que posteriorment es dona a conèixer a la sala principal de la Biblioteca de Can Ventosa. Era una colla de gent bona que en lloc d’anar a Sant Miquel devoraren literalment una espectacular paella de cec servida amb meticulositat i professionalitat per Joan Riera, personatge cabdal de l’entorn on es desenvoluparen els fets. Fets sense dubte de complexitat literària i poètica però executada la cosa com fastuositat culinària. Alegria i felicitat de l’arròs, del vi de la terra, del cafè irlandès cremós i excitant. Com la vella fórmula de sempre, cafè, copa i puro, mentre l’amic Mayol, editor d’aquesta mena de combinació clítoris figa, ens digué les característiques principals d’aquest imprescindible òrgan femení: «Una figa per ser bona ha de tenir tres senyals, clivellada, secallona i bequejada pels pardals». Lloat sigui Déu i el bisbe de Pontevedra també.