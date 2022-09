Onieva, Escanes y los demás

Confieso que hasta hace solo unos días no tenía ni puñetera idea de quiénes eran Íñigo Onieva y Laura Escanes. Y no es que quiera dármelas de culto ni es esnobismo. Leo un montón de chorradas al día en la prensa, en la red... las escucho en la radio y las veo en la tele. No estoy desconectado de la realidad, pero hay realidades que me son completamente ajenas. No leo ni escucho noticias sobre el mundo del corazón sencillamente porque no las entiendo, porque no conozco a la gran mayoría de los que las protagonizan. Qué más me dan las infidelidades o los líos de herencias o los insultos cruzados de personajes de los que no he oído hablar... Lo comento en una conversación de bar y una amiga me pone al día de quiénes son Íñigo Onieva y Laura Escanes, ambos parejas, exparejas ya, de otros famosos a los que sí conozco. Sobre todo de Onieva. Me lo cuenta con pelos y señales, los vídeos y la polémica en las redes y algo de un anillo que costó un pastón... Pienso en cómo debe doler que un país entero se entere al mismo tiempo que tú de la infidelidad de tu pareja. Sé historias de infidelidades que no le interesan a nadie, incluso más duras que esta, pero claro, no eran del archiconocido Íñigo Onieva.