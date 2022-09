13 reflexions amb l’excusa d’Itàlia

1. El bloc de dretes ha guanyat les eleccions italianes i els Germans d’Itàlia són el partit més fort del bloc, per davant del partit de Silvio Berlusconi i de la Lliga de Matteo Salvini. Previsiblement Giorgia Meloni serà la nova primera ministra d’Itàlia.

2. A Itàlia els últims 30 anys s’ha destruït el sistema tradicional de partits. La Democràcia Cristiana (per corrupció), el Partit Comunista (pel descrèdit després de la caiguda del bloc de l’Est) i el Partit Socialista (un actor no tant important com els dos anteriors) varen desaparèixer. Berlusconi va guanyar les eleccions de 1994 i ha estat el principal actor polític dels últims 30 anys. Ara, als 86 anys, Berlusconi continua a primera fila, però arriba Meloni per encapçalar el govern.

3. Itàlia tenia probablement el primer ministre més qualificat del món, Mario Draghi, l’home que com a president del Banc Central Europeu va salvar l’euro i Europa fa uns anys. Però Draghi, com Mario Monti uns anys abans, evidencia els límits de la tecnocràcia. No es pot governar de manera estable un país europeu sense tenir el suport del vot democràtic de la població. Paradoxalment, ara el paper de Draghi pot ser crucial per orientar l’estratègia del nou govern i es parla fins i tot d’una “coalició” entre Draghi i Meloni.

4. S’ha repetit durant molts anys que Itàlia era un exemple que la inestabilitat política permanent, amb governs que canviaven contínuament, era compatible amb una economia sana i en creixement, però no és del tot veritat. Si es miren els últims 30 anys i es compara amb la resta de la Unió Europea, Itàlia no ha crescut gaire, té un deute públic del 150% del PIB i una economia amb problemes estructurals seriosos. Segueix sent, això si, una potència industrial i de disseny, però és un país exportador de talent i de treballadors a la resta del món.

5. L’arribada de Meloni coincideix amb els resultats de fa un parell de setmanes a Suècia i els resultats recents de Marine Le Pen a França i afegeix complexitat als problemes de la Unió amb Polònia i Hongria. De fet, la Comissió ja no considera Hongria una democràcia plena i ha congelat els fons europeus destinats a aquest país.

6. L’autoritarisme és una recepta senzilla a un problema complicat i és una recepta que no ha funcionat (Trump, Bolsonaro, Polònia, Hongria, etc.) i previsiblement no funcionarà a altres llocs. A Europa el bloc d’extrema dreta és amic o admirador de Putin, a qui veuen com l’exemple paradigmàtic d’home fort. Putin, que tampoc funciona i està acabant d’esfondrar Rússia.

7. A Espanya, no només Giorgia Meloni és amiga de VOX, és que previsiblement el PP necessitarà VOX per governar en el futur i els acceptarà sense problemes, com ja ha fet en ajuntaments i comunitats autònomes. Que els que fa 40 anys anaven donant pallisses a gais o “rojos” cridant “Arriba España” o “Viva Cristo Rey” ara només cridin “¡Yo soy español español, español!” quan juga la selecció (que preferirien que es digués “rojigualda” que “roja”) és un avenç, però és un avenç cosmètic.

8. Estem en un moment complicat a tot el món. S’han ajuntat problemes en l’ona llarga (la ressaca de la crisi de 2008; els reptes econòmics, tecnològics i socials derivats de la globalització; la crisi climàtica) amb problemes més recents com la pandèmia i ara la guerra d’Ucraïna. El malestar econòmic i social és formidable a tot arreu. L’extrema dreta sembla que sap capitalitzar una part important d’aquest malestar.

9. L’extrema dreta ha deixat de ser antisistema, si ho havia sigut mai. Els partits d’extrema dreta han sabut aprofitar-se del sistema per anar contra el sistema. Estan usant la democràcia per carregar-se la democràcia. És un fenomen que tot just està començant i fa de mal dir cap on anam.

10. El vot ha deixat de respondre a classes socials. L’esquerra té un problema de connexió amb el seu electorat natural de sectors obrers i populars. O l’esquerra en general, i la socialdemocràcia en particular, és capaç de fer bones polítiques, d’explicar-se bé i de reconnectar amb el seu electoral tradicional o té mala peça al teler.

11. Juntament amb el malestar econòmic, l’altra element de l’ascens del populisme d’extrema dreta és la guerra cultural. Van contra els drets de les dones, la llibertat sexual, l’ecologisme, etc. L’extrema dreta torna carregada de valors tradicionalistes i amenaça amb tombar les lleis d’igualtat, el dret a l’avortament, la protecció ambiental, els drets dels treballadors, etc.

12. No té gaire sentit abusar dels paral·lelismes històrics. La història no es repeteix, ni rima, ni res. La història va fent. Ara bé, Mussolini a Itàlia i Franco a Espanya estan enterrats, però hi ha un munt de gent que no només els enyoren, sinó que els agradaria desenterrar-los per presentar-los a les eleccions i poder votar-los.

13. Encara que tenim rècords de calor, diria que ve fred...

@joanribastur