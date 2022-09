Observamos muchas técnicas de convertir una mentira en una verdad y viceversa. Es relativamente sencillo el proceso ya que muchas veces consiste en tan solo utilizar la fuerza social y la repetición constante de aquello que se quiere conseguir, por los medios adecuados. Ocurre a gran escala y también entre personas, en los pueblos. El dicho aquel de ‘cría fama y échate a dormir’ es cierto. La ‘verdad’, por tanto, se construye, se fabrica, se impone. No hay principios inmutables a los que asirse y de los cuales no se parta para seguir avanzando. Aquella época pasó y se nos vendió como un avance. Pero hoy observamos dramáticamente las consecuencias de una mentira convertida en ‘verdad’. Observamos cómo un dictador en Rusia decide invadir un país, y no contento con ello decide convocar un referéndum ilegal para aceptar la resolución de lo que sus habitantes digan. Seguramente el proceso democrático sea totalmente válido y con todas las seguridades necesarias, así lo venderán. Y seguramente el resultado será que muchos ucranianos ahora quieren ser rusos. Y seguramente, su nuevo presidente, hará el gran favor de unirlos a la gran Rusia y defenderlos de los enemigos. Y, en esto ojalá me equivoque, la guerra solo comenzará una nueva y terrible etapa. Todo fundamentado en mentiras, una tras otra. Mentiras que, a fuerza de repetirlas, quieren convertirlas en ‘verdad’. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde la mentira? «Dijo Jesús: yo soy el Camino y la Verdad y la Vida».