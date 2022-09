Mallorca y Menorca nos roban diputados

¿Cuántas veces hemos repetido que con un 60% más de población Ibiza tiene los mismos recursos y servicios ¡o menos! que Menorca? Nos pasa con los centros de educación infantil de cero a tres años, con los oncólogos, durante un tiempo con la cirujana plástica y reparadora, con el reparto de la ecotasa... Es constante. No nos pilla de nuevas. A pocos meses de las elecciones nos encontramos, además, con que una legislatura más Balears sigue sin corregir el que, sin duda, es el agravio comparativo más grave de la política con los ciudadanos de Ibiza: un diputado autonómico menos que Menorca. Sí. Somos muchos más y estamos mucho menos representados en el Parlament balear. Un ibicenco, en las cortes baleares, vale menos que un mallorquín y que un menorquín. ¿Cómo se van a solventar las carencias históricas de esta isla si está infrarrepresentada? ¿Cómo es posible que los políticos ibicencos lo permitan? ¿Por qué se acuerdan todos de esto al principio de su mandato y luego se olvidan? No entiendo que la justa representación de Ibiza en el Parlament no sea una prioridad. Ni que no se haya solucionado. Cuando decimos que los ibicencos somos ciudadanos de segunda o de tercera no lo decimos porque sí. Lo somos. Y nuestros políticos, pendientes de sus futuros cargos, lo permiten sin sonrojarse.